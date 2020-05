Le plan! Mais quel plan?

Outre les qualités stratégiques et tactiques pour gagner une guerre conventionnelle, les généraux font appel au sens patriotique de leurs soldats pour la gagner, leur demandant même d’être prêts à faire le sacrifice de leur vie.

Plusieurs chefs d’État assimilent la lutte contre le coronavirus à une guerre.

Ainsi, le premier ministre québécois interpelle régulièrement ses concitoyens pour mener le combat, il éprouve toutefois beaucoup de difficultés. Les motifs invoqués pour mener la bataille persuadent peu, car ils sont aussi nébuleux que l’ennemi invisible.

Les explications contradictoires données au gré des doutes de la population incitent plus à la désertion des lieux de travail qu’à y affronter les risques.

La transparence

Il est trop tôt pour estimer à quel point le premier ministre et le docteur Arruda ont hypothéqué leur capital de confiance dans les derniers jours avec les louvoiements sur le déconfinement lorsqu’ils étaient confrontés à leurs contradictions.

Chose certaine, les gérants d’estrade deviennent plus sceptiques.

La bataille sur le front des CHSLD est perdue. Le Québec continuera d’y payer un lourd tribut en vie humaine au cours des prochains jours. Malgré tout, le Conseil du trésor multiplie les primes pour y attirer des soignants, certains diraient des mercenaires.

Les renforts sont, jusqu’à maintenant, demeurés faméliques. Le commun des mortels n’est pas nécessairement disposé à mourir pour quelques dollars de plus dans une cause perdue.

La réouverture des services de garde et des écoles a également généré son lot de méfiance avec les explications alambiquées. Les grands-parents cloîtrés pouvaient soudainement garder leurs petits-enfants, et le personnel de 60 à 69 ans devenait miraculeusement moins à risque.

Ces pirouettes ministérielles mettaient en évidence l’obsession du premier ministre pour relancer l’économie avec le redémarrage des entreprises et surtout le besoin de bras pour garder les enfants des travailleurs.

Sa préoccupation est légitime, toutefois la relance n’est pas sans risque de perdre d’autres vies. La décence commanderait de le dire.

La victoire

Pour gagner la guerre, les généraux doivent minimiser les pertes et maximiser les gains. Paradoxalement, dans la province probablement la plus sociale-démocrate au Canada, nous avons le pire bilan en cas d’infections et de pertes de vie dues à la COVID-19.

Il n’y a donc rien de surprenant à ce que des journalistes questionnent avec véhémence le plan pour sortir vainqueur d’un combat qui s’avère de plus en plus mortel. Le docteur Arruda devrait les imaginer en correspondants de guerre détachés de la propagande gouvernementale plutôt que de les traiter de gérants d’estrade.

Le Québec n’était pas prêt à affronter le redoutable ennemi. Il est cependant inutile de renâcler les carences laissées par les gouvernements précédents. La guerre se mène maintenant.

Pour mobiliser efficacement ses concitoyens afin de la gagner, le général Legault devra être plus transparent dans les risques qu’il veut leur faire courir et s’appuyer sur un plan cohérent.

L’économie, c’est beau, la vie, encore plus !