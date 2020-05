Les bébés de la pandémie: confinés pendant 48 heures

Pour lire le dossier complet sur les bébés de la pandémie, cliquez ici.

L’accouchement s’est déroulé avec un masque, les 48 premières heures postnatales se sont écoulées en confinement à l’hôpital et aucun visiteur ne s’est approché à plus de deux mètres du nouveau- né : malgré cela, la naissance d’Eva demeure une expérience plus que positive pour sa maman.

Bébé : Eva Vincelli Siopa

Eva Vincelli Siopa Mère : Véronique Vincelli

Véronique Vincelli Père : Ricardo Siopa

Ricardo Siopa Date de naissance : 7 avril 2020

7 avril 2020 Ville : Montréal

Véronique Vincelli a donné la vie pour la première fois le 7 avril dernier, en pleine crise de la COVID-19. « Ça s’est hyper bien passé », assure la nouvelle maman de 33 ans.

Positionnée en siège, la petite Eva est née par césarienne planifiée. Pandémie oblige, masque et jaquette étaient de mise.

« L’infirmière m’a dit qu’elle était désolée, mais qu’elle n’avait pas [d’autre] choix [que] de me mettre un masque. J’avais mes lunettes, j’essayais de respirer dans le masque, je ne voyais rien ! Je braillais ! Mais l’équipe a été super présente, très humaine », évoque Mme Vincelli.

Difficile toutefois de ne pas percevoir l’anxiété liée au virus chez le personnel de la santé, expose la jeune femme, qui avait respecté à la lettre les mesures de santé publique dans les semaines précédant son accouchement.

« On ressentait qu’il y avait un stress à cause de la COVID. Les gens avaient peur pour leur santé », résume-t-elle.

Avec sa bouffe

Une fois Eva née, la famille a été transférée dans une chambre privée.

« Et là, on ne pouvait plus sortir, même pas pour marcher dans le corridor ou aller à la cafétéria », raconte la nouvelle maman, qui avait été avisée de la situation.

Comme le papa n’est pas hospitalisé au même titre que la maman et le bébé, le couple avait pris soin d’apporter une tonne de collations et de repas, pour passer à travers les 48 heures suivantes.

« On avait des doggy bags ! », pouffe-t-elle.

Photo courtoisie Instagram, @verovincelli

De « petits deuils »

Les visites étant interdites, il a fallu attendre leur sortie de l’hôpital pour présenter leur petite merveille à leurs proches. À deux mètres de distance.

« C’est difficile. Personne n’a pris la petite. Tu aimerais ça que tes amies et ta famille soient proches... Et tu réalises c’est quoi le confinement. On ne prend aucun risque, je ne me le pardonnerais pas si jamais il arrivait de quoi. Mais on trouve ça rough », confie-t-elle.

Avec les fermetures de commerces, Véronique Vincelli n’a pu acquérir tout ce qu’elle souhaitait pour terminer la chambre de la petite comme elle l’aurait voulu.

La séance de photographie pour immortaliser sa grossesse a dû être annulée. Son voyage au Portugal prévu à la fin de l’été est aussi tombé à l’eau.

« C’est des petits deuils. Et on tenait tout ça pour acquis », résume-t-elle.

La situation est d’autant plus difficile du fait que personne ne sait quand la situation reviendra à la normale.

« J’ai demandé à la pédiatre s’il existait une manière pour qu’un membre de ma famille proche prenne la petite. Elle m’a répondu, du bout des lèvres : avec des gants, un masque et une jaquette », se désole-t-elle.