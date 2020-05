Les bébés de la pandémie: Zoé a vu le jour dans le bain

Pour lire le dossier complet sur les bébés de la pandémie, cliquez ici.

Si Marie Le Borgne a appris une chose pendant la crise de la COVID-19, c’est qu’il faut parfois « lâcher prise », dit-elle. Rien ne s’est passé comme prévu pour la naissance de Zoé, la deuxième de la famille Le Borgne-Blanchard.

Bébé : Zoé Blanchard

Zoé Blanchard Mère : Marie Le Borgne

Marie Le Borgne Père : Luc Blanchard

Luc Blanchard Date de naissance : 17 avril 2020

17 avril 2020 Ville : Montréal

« Le contexte du coronavirus a modifié toute la préparation à la naissance. Mes parents devaient venir de France pour garder notre garçon plus vieux, ce qui n’a pas pu être le cas à cause de la fermeture des frontières, explique-t-elle. Il a fallu changer nos plans à la dernière minute. »

De plus, l’accouchement devait avoir lieu à la maison de naissance Jeanne-Mance, mais comme le bébé se présentait en siège, on a décidé de transférer le dossier au CHUM.

« Le médecin nous a dit que j’avais 50 % de chance de devoir accoucher par césarienne », précise la mère, qui est aussi infirmière en CLSC.

À 39 semaines et des poussières, la petite Zoé est arrivée de manière assez « explosive », lance la mère. Lorsque les contractions ont débuté, Mme Le Borgne a appelé le CHUM. Conformément au protocole, on lui a dit d’attendre un peu avant de se présenter à l’hôpital, mais les contractions se sont intensifiées très rapidement.

« Je n’ai pas été capable de sortir de ma baignoire et du coup, j’ai accouché dans ma baignoire, avec mon conjoint, cinq paramédics et mon fils de 21 mois », relate-t-elle. Elle salue d’ailleurs le travail exceptionnel des ambulanciers.

Soutien moral de l’aîné

La naissance qui semblait risquée s’est déroulée sans heurt. Marie a d’ailleurs pu compter sur le soutien moral de l’aîné, Eli.

« Il n’y avait pas d’épidurale, donc, j’étais un peu vocale, mais mon fils a été extraordinaire. Au début du travail, il me flattait les cheveux et me disait “doux, maman, doux” », confie-t-elle avec émotion.

« Si j’avais accouché au CHUM, j’aurais dû être séparée de mon conjoint et de mon fils pendant plus de 48 heures à cause des mesures sanitaires additionnelles. Comme elle est née à la maison, ça n’a pas été le cas », termine la maman.