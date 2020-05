Les «Everglades» de l’Abitibi

Tout a commencé par le récit d’un vieux pilote de brousse. Selon ses dires, il y avait au nord de Senneterre, des marais dignes de porter le nom d’« Everglades » de l’Abitibi. Quoi de mieux que d’aller le constater par moi-même ? En vol à bord du Cessna 172, je regarde défiler la plaine boréale encore sombre. Soudainement, une vision m’apparaît au loin. Dans cette lumière chaude et brumeuse, je pourrais presque me croire en Amazonie. Quelle ambiance ! Nous passons les minutes suivantes à faire des « passes » à différentes altitudes. Le pilote joue du palonnier pour m’offrir les meilleurs points de vue. Lors d’un virage à forte inclinaison, le paysage s’ouvre devant moi. L’aile de l’avion disparaît de mon champ de vision. Je suis là à 1500 pieds, devant un panorama presque irréel. Le soleil me réchauffe le visage, je respire à plein poumon cet air frais. Je remercie Claude pour ces instants magiques que j’ai la chance de vivre en sa compagnie.

Appareil : Canon EOS MK IV

Objectif : EF 24-70mm f/2,8L USM

Exposition : 1/250s à f/5,6

ISO : 1000