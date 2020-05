Plans chamboulés à la dernière minute

Une mère de famille de Québec avait planifié d’accoucher de son quatrième enfant chez elle. Toutefois, la pandémie l’a forcée à revoir ses plans et se résigner à accoucher en maison de naissance.

« J’avais travaillé fort pour ce projet-là, parce que j’ai fait du diabète de grossesse, donc je me disciplinais comme une folle à me lever la nuit pour manger et marcher, pour avoir le droit d’accoucher à domicile », relate Marilyn Turbis.

Elle devait avoir l’aide d’une accompagnante, également photographe, pour s’occuper de ses trois autres enfants, dont l’un est atteint d’autisme, durant l’accouchement.

Peu de temps avant la naissance, elle a appris qu’il n’y avait plus d’accouchement à domicile avec une accompagnante.

« Dans les journées qui ont précédé l’accouchement---, j’étais en pleurs. J’ai vécu un deuil, ça changeait tout mon scénario. »

Mme Turbis a accouché d’Alexis le 24 mars, à la Maison de naissance de la Capitale-Nationale. « Les sages-femmes ont été vraiment gentilles et ont tout fait pour rendre l’expérience extraordinaire malgré tout », indique la mère de famille de 37 ans.