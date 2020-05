Quand les artistes québécois unissent leurs forces

La Belle Province n’est pas étrangère aux concerts rassembleurs lorsqu’un drame survient. Au cours des trois dernières décennies, les artistes québécois se sont souvent ralliés, le temps d’une soirée, derrière une même cause. En attendant la diffusion d’Une chance qu’on s’a, demain, jetons un coup d’œil à quelques spectacles-bénéfices marquants du Québec.

DE CONCERT AVEC LE SAGUENAY | 25 août 1996

Ce mégaspectacle d’entraide s’est tenu au Centre Bell de Montréal, qu’on appelait alors Centre Molson, à la suite des inondations monstres qui avaient frappé le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et Charlevoix, un mois plus tôt. Cette catastrophe naturelle sans précédent a entraîné la mort de 10 personnes et causé des dommages évalués à 1 milliard $.

Photo d'archives

L’événement a réuni une impressionnante brochette d’artistes, dont Dédé Fortin, Gilles Vigneault, Kevin Parent, Lara Fabian, Lynda Lemay, Mario Pelchat, Paul Piché, Michel Rivard, Richard Séguin, Robert Charlebois, Éric Lapointe, Yvon Deschamps, Isabelle Boulay, René Simard, Nathalie Simard, André-Philippe Gagnon, Bruno Pelletier, Daniel Lavoie et France D’Amour.

Bien qu’elle était en tournée mondiale au moment du concert, Céline Dion était également présente... à distance. La diva de Charlemagne a repris Quand on n’a que l’amour de Jacques Brel, alors qu’elle donnait une représentation au Caesars Palace de Las Vegas.

Quelques grosses pointures du Canada anglais ont également participé au rendez-vous, dont Alanis Morissette, Sarah McLachlan et Bryan Adams.

« Un moment unique »

Photo d'archives

Aux commandes pendant 4 heures 30 minutes, Michel Barrette se souvient d’une soirée « incroyable », remplie d’émotions... et sans accroc technique, un « miracle » compte tenu du peu de temps qu’ils avaient eu pour monter le spectacle. « On savait qu’on vivait un moment unique », déclare le natif de Chicoutimi en entrevue. « C’était beau de voir autant d’artistes se réunir bénévolement derrière une même cause. »

Michel Barrette avait participé à toutes les discussions menant au concert, au cours duquel Véronique Cloutier, Mario Tremblay et René Simard sont tour à tour venus l’épauler au micro. L’humoriste avait d’ailleurs écouté sa mère. Cette dernière, qui habitait toujours cette région, l’avait mis en garde contre la tentation d’adopter un ton mélodramatique sur scène. « Elle m’avait dit : “Je ne veux pas qu’on fasse pitié. Je ne veux pas qu’on ait l’air de victimes.” J’avais suivi son conseil. »

Vous êtes curieux de voir à quoi ressemblait cet événement diffusé en direct à Radio-Canada, à TVA, à TQS, à Télé-Québec et à TV5 ? On peut encore trouver sa captation sur YouTube.

LIVE 8 | 2 juillet 2005

Certes, ce concert ne s’est pas tenu en sol québécois, mais plusieurs représentants du fleurdelisé y ont participé. Organisé à Barrie, au nord de Toronto, ce rendez-vous s’inscrivait dans l’événement Live 8, une série de spectacles offerts simultanément dans chacun des pays membres du G8 pour inciter les états les plus riches du monde à effacer la dette des pays les plus pauvres.

Photo d'archives, AFP

Devant 35 000 personnes, Simple Plan, DobaCaracol et Sam Roberts ont chanté leurs succès. Céline Dion a également entonné Love Can Move Mountains via satellite. Quant aux Trois Accords, alors en début de carrière, ils ont offert trois morceaux : Hawaïenne, Loin d’ici et Turbo sympathique.

« C’était la première fois qu’on participait à un aussi gros show », se rappelle le chanteur du groupe, au téléphone. « Pour nous, c’était un honneur d’être là. »

MONTRÉAL SUR TERRE | 7 juillet 2007

Tenu au Quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal, ce concert écoresponsable s’inscrivait dans le cadre de l’événement planétaire Live Earth, une série de spectacles sur sept continents réunissant plusieurs grosses pointures internationales, comme Madonna, Roger Waters, Kanye West et Metallica.

Photo d'archives

Homologué « Friends of Live Earth », le volet montréalais s’est déroulé devant 12 000 personnes. Zachary Richard, Garou, Daniel Boucher, Éric Lapointe, Jorane, DJ Champion, Marilou, Mélanie Renaud, Dan Bigras et Pascale Picard ont pris part aux célébrations, qui avaient comme objectif de mobiliser la population face aux défis que représente la lutte aux changements climatiques.

Fait à signaler, la soirée était animée par Steven Guilbault, alors porte-parole de Greenpeace au Québec.

HOMMAGE À DENIS BLANCHETTE | 1er octobre 2012

Organisé par Spectra, ce concert visait à saluer la mémoire du technicien Denis Blanchette, tué quelques semaines plus tôt durant un attentat meurtrier au Métropolis. Un homme armé était entré dans l’enceinte montréalaise en plein cœur du rassemblement péquiste après la victoire de Pauline Marois aux élections provinciales.

Photo d'archives, Agence QMI

Le spectacle a réuni plusieurs gros noms, dont Céline Dion, Ben Harper, Louis-Jean Cormier, Patrick Watson, Dumas, Martha Wainwirght, Rufus Wainwright, Sir Pathétik, Cœur de pirate, Éric Lapointe, Marc Hervieux, Vincent Vallières, Ian Kelly et Arcade Fire. Une lettre que Leonard Cohen avait écrite pour l’occasion a même été lue sur scène.

Photo d'archives, Agence QMI

La première ministre Pauline Marois était présente au balcon.

« Tout le monde s’était donné la main pour monter ce spectacle, se rappelle l’animateur et chroniqueur Mike Gauthier. C’était un concert improvisé très minimaliste. C’était une des rares fois où les artistes montréalais anglais et français, toutes langues confondues, avaient participé au même événement. Ça avait donné quelque chose de très intéressant. Parce que, souvent, c’est les francophones d’un bord, les anglophones de l’autre. »

Les 240 000 $ récoltés durant l’événement ont été versés dans une fiducie au nom de Denis Blanchette, qui était le père d’une fillette de 4 ans.

AVENIR LAC-MÉGANTIC | 13 août 2013

Grand concert organisé au Centre Bell un mois après l’accident de train de Lac-Mégantic, au cours duquel un convoi composé de 72 wagons-citernes remplis de 7,7 millions de litres de pétrole a déraillé en plein centre-ville, tuant 47 personnes et détruisant une quarantaine d’édifices.

Plus de 10 000 personnes ont assisté au spectacle, qui réunissait un grand nombre de chanteurs, dont Garou, Isabelle Boulay, Cœur de pirate, Marc Dupré, Jonas & The Massive Attraction, Kaïn, Jean-Marc Couture et Jérôme Couture. Du côté des humoristes, on signalait la présence de François Morency, de Louis-José Houde, de Rachid Badouri, de Marie-Lise Pilote, de Mike Ward et de P-A Méthot.

« Au bord des larmes »

Photo d'archives, Agence QMI

En entrevue au Journal, Gino Chouinard, qui pilotait l’événement en tandem avec Peter MacLeod, se rappelle une soirée particulièrement chargée en émotions.

« J’étais au bord des larmes, parce que c’était ma région, mon coin », confie l’animateur.

Le rendez-vous a permis de récolter un total de 775 000 $.

« Au départ, on pensait avoir 5000 à 6000 personnes maximum, raconte Gino Chouinard. On avait prévu une formule petit concert. Mais finalement, des gens de partout étaient venus montrer leur solidarité. Ça m’avait jeté à terre. C’était unique. »

Avenir Lac-Mégantic a été diffusé quelques semaines plus tard simultanément à TVA, à Radio-Canada, à V et à Télé-Québec.

LE SOLEIL EMMÈNE AU SOLEIL | 27 juin 2019

Photo d'archives, Agence QMI

Organisé au Théâtre Lionel-Groulx, à Sainte-Thérèse, pour venir en aide aux victimes des inondations, ce spectacle-bénéfice a permis d’amasser 50 000 $. Robert Charlebois, Jean-Pierre Ferland, Paul Piché, 2Frères, Marc Hervieux, Mario Tessier, Alain Choquette et Christian Marc Gendron ont défilé sur scène.

Parmi les moments forts du concert, signalons ce duo entre Véronic DiCaire, qui imitait la regrettée chanteuse belge Maurane, et Lara Fabian.