«Le secret d’Helena» de Lucinda Riley: Quand surgit une ancienne flamme

Après avoir séduit ses lecteurs avec la série à succès Les Sept sœurs, la romancière irlandaise Lucinda Riley, véritable phénomène de l’édition, les entraîne maintenant dans une histoire d’amour grisante, émaillée de révélations troublantes. Le secret d’Helena se déroule au cœur de l’île de Chypre, en Méditerranée, dans un décor de rêve, propice aux confidences.

Photo courtoisie

Helena, une héroïne très attachante, riche en qualités humaines, n’a jamais oublié la beauté de Pandora, la majestueuse villa que son parrain, Angus, vient de lui léguer à son décès. Vingt-quatre ans après y avoir vécu un été inoubliable, elle y retourne donc, avec son mari, William, et leurs enfants.

Le retour est empreint de nostalgie : Helena revoit des lieux et des gens qui ont marqué sa jeunesse. La mer et les jardins sont aussi beaux que dans ses souvenirs, mais la maison a besoin de quelques rénovations. D’autres souvenirs surgissent également lorsqu’Helena croise par hasard Alexis, son premier amour, devenu veuf. Un lourd passé, qu’elle croyait enfoui, resurgit...

Au fil des confidences, les vacances prennent une tournure bouleversante autant pour Helena que pour son fils aîné, Alex. Cet adolescent brillant et sensible, dont la naissance est entourée de secrets, vit lui aussi des événements qui vont changer sa vie.

Biographie fictive

La célèbre romancière, interviewée pendant le tourbillon d’un autre lancement de livre en Europe, révèle que ce livre est très spécial pour elle et qu’il lui a donné l’occasion de se sentir encore plus proche de son propre fils.

«C’est une biographie fictive, et le scénario ne parle pas de moi, mais les personnages d’Alex et d’Helena nous représentent, mon fils et moi», dit-elle en expliquant qu’elle a une famille recomposée. «Quand j’ai commencé à penser à ce livre, il y a 16 ans, mes enfants avaient l’âge des deux enfants les plus jeunes d’Helena.»

Lucinda Riley n’a pas de famille sur l’île de Chypre, mais elle y a déjà passé des vacances. «C’était mémorable. On y est allés, mon mari et moi, avec cinq enfants.»

Helena, une femme volontaire et intelligente, a connu son premier amour pendant des vacances d’été à l’étranger. Bien des années plus tard, elle fait tout son possible pour éduquer ses enfants, prendre soin d’eux et être présente pour son mari. Elle est mère, conjointe, amie, et n’a pas oublié le beau jeune homme dont elle était tombée amoureuse, il y a bien des années. Et lui ne l’a pas oubliée non plus...

Lucinda Riley n’a pas fait l’expérience d’un amour de jeunesse qui revient la hanter, des années plus tard, «et heureusement», dit-elle. «C’est un thème important dans la fiction et aussi dans la vie réelle : avec les médias sociaux, c’est beaucoup plus facile de retrouver des gens qui ont peut-être disparu de votre vie, mais qui vous sont toujours chers.»

Est-ce facile de faire comme Helena et tomber dans la nostalgie, les souvenirs? «Ça m’est arrivé de repenser à mes anciennes flammes et, la plupart du temps, je me suis dit : “Heureusement que je n’ai pas marié ces hommes!”»

♦ Lucinda Riley, née en Irlande, est un véritable phénomène d’édition : ses romans se sont vendus à plus de 20 millions d’exemplaires et ont été traduits en plus de 30 langues.

♦ Elle a écrit la série Les Sept sœurs, un énorme succès de vente.

♦ Elle figure au palmarès des meilleures ventes du Sunday Times et du New York Times à chacune de ses parutions.