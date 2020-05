Un garçon aux yeux carrés!

Milo a un problème : alors que tous ses amis ont les yeux ronds, il a les yeux carrés. Pire : il voit tout en pixels. L’allergologue est formel : il est allergique aux écrans et n’a plus le droit de regarder la télé, de jouer avec sa tablette ou d’utiliser de téléphone cellulaire. Comment passera-t-il au travers ? La talentueuse Camille Pomerlo donne la réponse dans son premier roman graphique, L’enfant allergique aux écrans.

Illustratrice de grand talent, Camille Pomerlo sort des sentiers battus avec cette histoire peu banale qui invite les lecteurs à se questionner sur la place des écrans dans nos vies... tant celle des adultes que celle des jeunes.

Milo, héros de cette histoire, a été placé trop jeune et trop souvent devant les écrans. Conséquence : il a maintenant les yeux carrés et voit le monde en pixels. Ses parents l’amènent consulter les plus grands spécialistes pour que sa vision revienne à la normale.

Mère de jumeaux de 5 ans, Camille Pomerlo a eu l’idée d’écrire ce roman en constatant que des comptines sur YouTube lui ont permis, un jour, d’arriver à faire le souper.

« Ils étaient dans la chaise haute et n’arrêtaient pas de chialer, évoque-t-elle en entrevue. Je leur ai chanté des chansons, je leur ai mis des jouets... mais ils les jetaient à terre. Il n’y avait rien qui marchait. J’ai pris mon téléphone, j’ai mis des comptines sur YouTube. Ils les ont écoutées et ils ont arrêté de pleurer. J’ai pu faire mon souper. »

Elle ne voulait pas en faire une habitude... mais a vite réalisé que les comptines lui donnaient un petit répit, de temps en temps. « À un moment donné, je me suis demandé comment j’allais arriver à faire quelque chose, sans les comptines ou la télé... c’est comme ça que le livre a commencé. »

Commencer une discussion

L’artiste a réalisé qu’elle ne savait pas quel était son véritable point de vue sur l’utilisation des écrans. « Ce livre n’est pas fait pour culpabiliser, mais pour commencer une discussion, pour que les parents et les enfants se demandent ce que ça fait, de voir autant d’écrans. »

Elle s’est inspirée de personnes de son entourage pour créer l’histoire. Milo est un collage de ses jumeaux... et elle a rendu hommage à sa grand-mère. « Elle est drôle et dit les choses qui lui passent par la tête. La réplique “Mange de la colle !”, c’est dans ma famille ! »

Camille a consacré trois ans à l’écriture et à l’illustration de ce projet... et usé 204 crayons d’encre de Chine de la marque Faber-Castell pour y arriver. « J’aime beaucoup le format extra small pour faire tous les petits traits qui font mes ombrages dans les dessins. J’ai fait beaucoup de tests. C’était passionnant, le processus. »

