Une prestation trop «lousse»

Annoncée à toute vitesse, en pleine crise, la prestation canadienne d’urgence (PCU) instaurée par le gouvernement fédéral démontre de nombreuses lacunes inacceptables.

On ne compte plus les témoignages d’employeurs s’arrachant les cheveux parce qu’une partie de leur personnel refuse d’entrer travailler. Des agriculteurs, des restaurateurs, des commerçants essuient des refus et se retrouvent à court de bras.

Pourquoi se casser les reins à rentrer au boulot quand le gouvernement fédéral vous paie, parfois même plus que votre salaire, à rester chez vous les pieds sur le pouf ? La prestation est versée, après tout, sans trop de vérification.

D’autres reportages ont démontré que des gens avaient reçu la prestation en double.

Grande question

Tout cela pose une grande question : qui récupérera ces sommes versées à tort ou en trop ? Il est loin d’être clair que le gouvernement pourra y parvenir.

Assurément, le programme a sa raison d’être et est essentiel. Dans l’œil de la tornade appelée COVID-19, il fallait agir vite pour aider les gens en détresse. Le résultat ne devrait cependant pas être d’inciter des gens à refuser des heures de travail, mais plutôt de venir en aide à ceux qui n’ont PLUS de travail.

Non-sens

Il n’en demeure pas moins que le gouvernement n’aurait jamais dû verser des prestations sans trop vérifier si les critères de base étaient respectés. Il appert que la trop imposante machine fédérale fait en sorte qu’on doive verser des sommes à l’aveuglette, pour s’assurer qu’elles parviendront dans un délai acceptable. Quel non-sens !

Notre bureau d’enquête révélait récemment que les robinets des finances fédérales n’avaient jamais été aussi grands ouverts qu’en ce moment, dans toute l’histoire du pays.

Le déficit du gouvernement fédéral pourrait atteindre cette année 252 milliards $, selon l’estimation récente du directeur parlementaire du budget. Une somme sidérante, qui fait d’autant plus ressortir l’importance d’une gestion rigoureuse des fonds publics.