CHAPUT, Rosaire



À l'hôpital Pierre-Le Gardeur de Terrebonne, le 27 avril 2020, est décédé à l'âge de 91 ans, M. Rosaire Chaput, originaire de Berthierville, époux de Mme Murielle Coderre.M. Chaput laisse dans le deuil ses enfants: Robert (Carole Lepage), Guylaine (Patrick Champagne) et Sylvianne (Réjean Ruelle), ses petits-enfants: Catherine Chaput, Laurence et Philippe Champagne, Valérie et Vincent Ruel, ses arrière-petits-enfants: Noémie et Charles-Olivier Lucier, sa soeur Claudette Chaput-Grégoire, son frère Claude Chaput, ainsi que ses neveux, nièces et plusieurs autres parents et amis.Les funérailles ainsi que les condoléances auront lieu à une date ultérieure en l'église de Berthierville suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Les enfants de M. Chaput souhaitent remercier le Dr René-Paul Beauchamp, gastro-entérologue, d'avoir prolongé la vie de leur père.CENTRE FUNÉRAIRE YVES HOULE530 RUE FRONTENAC, BERTHIERVILLETel : 450-836-4552