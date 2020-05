Confinement à vie

Lorsque j’ai pesé sur le rouge de mon cell., que la communication fut coupée, ma gorge s’est nouée, je me suis laissé aller et j’ai pleuré.

Parce que nos sept ou huit semaines de confinement sont longues, mais pensez un seul instant que Jacques Demers vit ce calvaire depuis maintenant quatre ans.

Je lui ai parlé pendant plus de 10 minutes, cette semaine. Évidemment, c’est moi qui parlais parce que, lui, il ne prononce que oui, non, et tabarnouche, mais attention, il est parfaitement conscient de tout ce qui se passe, y compris la pandémie qui l’empêche de voir amis et famille depuis près de deux mois.

Il est seul dans son fauteuil roulant et il regarde dehors ou un peu de télé. Depuis cet AVC (avril 2016), il se fatigue très vite, et à 20 h 30, il dort.

Sa santé est bonne, il ne manque de rien, mais on ne peut pas être plus seul.

Quand on connaît cet homme si jovial, si rayonnant et si amoureux de la vie, du monde et qu’on le voit ainsi paralysé, prisonnier de son corps, c’est déchirant.

Il a toute son intelligence et je me demande ce qui se passe dans sa tête. Comment, dans son for intérieur, interprète-t-il cette fin de vie si cruelle, sévère et inexorable.

Il a regardé la série de hockey de 93 présentée à TVA et ça l’a réjoui, mais il ne peut tout suivre d’un seul coup. Il tombe de fatigue. Jacques Demers n’a que 75 ans.

Profitez de chaque journée et ne ratez jamais une occasion de rire, de vous amuser et d’être une bonne personne. Ainsi, vous rendrez hommage au Coach, le dernier que vous avez vu gagner et soulever la Coupe à Montréal.

Je te rappelle cette semaine, Coach. Je suis tanné. À la télé, ça fait 12 fois que tu bats les Nordiques en deux semaines. Tu exagères.

Dans la tournée promotionnelle suivant le lancement de son livre, Serge Savard a hautement apprécié son passage à l’émission de Denis Lévesque, à TVA.

Remis d'un virulent cancer, le professionnel et guide de pêche Claude Bergeron, maintenant basé à Châteauguay, savoure chaque instant à bord de ses embarcations. Les dorés du Lac Saint-Louis n'ont qu'à bien se tenir.

Longtemps chroniqueur à CKAC et à La Presse, le comédien Yves Létourneau a maintenant 92 ans et vit en résidence pour personnes âgées sur la Rive-Sud. Il a encore une bonne santé. Son ex-collègue Roland Mailhot et lui sont demeurés des amis de toujours et il n'est pas rare que Roland transmette des nouvelles d'Yves aux autres anciens de la station de radio sur Facebook. C'est très apprécié.

Oui, le bruit bel et bien mesuré à 135 décibels lorsque le Canadien compte un but, le Centre Bell est le plus bruyant de la LNH.

Dino Ciccarelli a mis un terme à sa carrière avec une fiche très exacte de 1200 points en saison régulière. Bernie Federko a disputé précisément 1000 matches.

Bien comprendre la pêche au doré en 5 minutes. Trouvez la page de Patrick Campeau publiée samedi dans Le Journal et le tour est joué.

Des 24 conquêtes de la Coupe Stanley par le Canadien, seulement quatre ont été réussies avec un instructeur francophone, soit Jacques Demers, Jean Perron, Claude Ruel et Léo Dandurand. Pour les 20 autres, c'étaient des anglos.

La petite Blake n'était pas capable de prononcer correctement le prénom de son grand frère. Elle ne disait pas Hector mais bien « Hecto ». C'est comme ça qu'est apparu le surnom de Toe Blake, ce qui n'a rien à voir avec ses orteils. Celle-là vous ne la saviez pas. Il a gagné deux coupes Stanley comme joueur et huit comme instructeur et on n'a jamais pensé à retirer son chandail, son veston... ou son chapeau, tiens.

Anecdote de Serge Savard. À ses premières années avec le Canadien, un marchand de lunettes de Montréal faisait exprès pour se faire demander au banc de l'annonceur du Forum pendant le match. Publicité gratuite.

Voilà maintenant 10 ans que le Canadien avait repêché Brendan Gallagher en 5e ronde.

Les Capitals ont carrément mis Brendan Leipsic à la porte après avoir découvert que l’attaquant de 25 ans écrivait des propos désobligeants et misogynes sur Instagram concernant les conjointes d’autres joueurs de la LNH, dont Connor McDavid. Il serait étonnant de le revoir dans le circuit. La mère de Leipsic, Kathleen, a représenté le Canada aux Olympiques de Los Angeles en 84 en gymnastique.

Cohabitons tranquillement

La pandémie et ses conditions nous invitent à une réflexion plus approfondie concernant les pistes cyclables et les piétons. Le nombre d’utilisateurs a plus que doublé et on n’a jamais vu autant de monde pédaler et marcher. Pour plusieurs, c’est une activité nouvelle et il faut redoubler de prudence. Le partage auto-vélo n’était déjà pas évident dans les villes alors que s’ajoute le partage vélo-piétons. La règle de conduite pour les autres s’applique plus que jamais. Prenez ça mollo, y a rien qui presse.

C’est pas le temps de se ramasser à l’hôpital ou à la clinique, n’est-ce pas ?

Les étoiles

Il n’y a pas assez d’étoiles pour vous applaudir, vous congratuler, vous vanter de ne pas lâcher. Je cite François Pérusse : « Y nous auront pas ces morons-là. »