Coronavirus: la Russie enregistre plus de 11 600 cas

MOSCOU | La Russie a enregistré lundi 11 656 cas supplémentaires de contamination par le nouveau coronavirus, dont plus de la moitié à Moscou, alors que Vladimir Poutine doit présider une réunion sur les mesures de confinement.

Le plus grand pays du monde dénombre désormais 221 344 cas au total, selon les autorités. La mortalité officielle reste cependant relativement basse avec 2 009 victimes.

Les autorités russes affirment que l’envolée du nombre des cas depuis 10 jours s’explique par la multiplication des tests effectués — 5,6 millions selon le comptage de lundi — et non par une accélération de la propagation. Cela expliquerait aussi la faible mortalité.

Mais certains en Russie doutent de cette interprétation et jugent la mortalité sous-estimée.

Cette annonce intervient alors que le président russe Vladimir Poutine doit tenir une réunion gouvernementale pour décider s’il va prolonger ou non la période chômée payée liée au confinement, mise en place en Russie fin mars pour empêcher la propagation de coronavirus et qui s’achève officiellement lundi soir.

Avant cette réunion, les autorités de Moscou et de la région entourant la capitale ont annoncé la prolongation du confinement jusqu’au 31 mai et rendu obligatoire le port d’un masque dans les transports en commun et les magasins, cet exemple ayant été suivi par la deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg.

Plusieurs autres régions, parmi lesquelles celles de Belgorod (centre), de Magadan (Sibérie orientale) ou encore de Iamal (Arctique russe) ont pour leur part annoncé un assouplissement du confinement à partir de mardi, en autorisant notamment des promenades avec enfants et la réouverture des salons de beauté.

Parmi les ex-républiques soviétiques, l’Ukraine commence lundi un déconfinement graduel avec les réouvertures des parcs, musées, terrasses de restaurants et certains commerces.

La Géorgie, dans le Caucase, relance à partir de lundi la production et la vente en gros et en détail, à l’exception des grands centres commerciaux et des boutiques de vêtements. Et le Kazakhstan, en Asie centrale, a annoncé lundi la fin de l’état d’urgence imposé pour faire face à l’épidémie.