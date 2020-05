Elle peint son corps en politiciens et artistes

L’artiste québécoise Alexandra Bastien occupe ses journées de confinement en se peignant le corps à l’image d’acteurs importants de la crise de la COVID-19.

Elle a entre autres personnifié François Legault, Horacio Arruda et Donald Trump. L’artiste de Repentigny met une quinzaine d’heures à se peindre et ça se perçoit lorsque voit le résultat. Les ressemblances sont à s’y méprendre. Elle réalise aussi des petits sketches filmés pour rendre hommage à des artistes et politiciens. Par le passé, Alexandra Bastien s’est peinte en Céline Dion, Marie-Mai ou encore en acteurs de la franchise Avengers.