Je reste chez nous

Coup de cœur

Cinéma

Cinemania

Photo courtoisie

Le festival de cinéma Cinemania s’est associé à Apple TV pour mettre à la disposition des cinéphiles 10 longs-métrages en location pour 0,99$. Les films proposés ont tous déjà été présentés au festival dans les dernières années. On y retrouve entre autres Chien de garde de Sophie Dupuis, Parlez-moi de vous de Pierre Pinaud ou encore Respire de Mélanie Laurent. Le coup cœur de la sélection est Exfiltrés d’Emmanuel Hamon. L’œuvre est inspirée d’une histoire vraie qui s’est déroulée à Raqqa, la « capitale » syrienne de l’État islamique.

Disponible sur Apple TV depuis le 27 avril

Je reste

EP

Equinoxe – BOOTS

Photo courtoisie

Le rappeur BOOTS a fait paraître son deuxième EP solo. Le jeune homme de 22 ans a composé sept nouvelles chansons qui s’écoute chronologiquement, afin d’en comprendre l’histoire. L’artiste de la Rive-Sud est allé chercher la collaboration de différents beat makers et d’autres rappeurs. Un opus introspectif et bien rythmé!

Sorti le 1er mai

Documentaire

La ferme et son État

Photo courtoisie

Le documentaire de Marc Séguin, La ferme et son État, est présenté dès ce soir, et ce, jusqu’au 14 mai, sur Facebook dans le cadre du Ciné Vert. Le film dresse un portrait de l’agriculture au Québec. On y suit des agriculteurs qui veulent faire le travail de manière responsable, innovatrice et écologique, mais qui ont déjà beaucoup de bâtons dans les roues avec le système actuel. Avec la pandémie actuelle qui nous fait réfléchir sur notre dépendance de l’importation, ce documentaire tombe à point.

Ce soir dès 19h au www.facebook.com/festivalcinevert

Livre

Le bruit de la soie

Photo courtoisie

Ce roman de Sonia Velton nous transporte à Londres en 1768. On y retrouve Esther Thorel, la femme d’un homme qui gagne sa vie avec la soie. Elle a sauvé une jeune fille, Sara Kemp, d’une mère qui se livrait au proxénétisme. Sara est cependant peu reconnaissante. On verra comment la relation entre les deux femmes. Sara souhaite découvrir le désir secret d’Esther.

Sorti le 11 mars