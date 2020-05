La Ligue américaine annule le reste de sa saison

La Ligue américaine de hockey (LAH) a annoncé lundi avoir pris la décision d’annuler le reste de la saison régulière ainsi que les séries éliminatoires de la Coupe Calder de 2019-2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Cette décision aurait été approuvée à l’unanimité par les dirigeants de la ligue lors d’un vote tenu vendredi.

«À la suite d’un rigoureux processus d’évaluation, la Ligue américaine de hockey a conclu qu’il n’était pas possible de reprendre le cours des activités et de compléter le calendrier de la saison 2019-2020 dans les circonstances actuelles. La Ligue concentre maintenant ses énergies et ses opérations vers la préparation de la saison 2020-2021», a mentionné via communiqué le président et chef de direction de la ligue David Andrews.

«Nous sommes très reconnaissants envers la Ligue nationale de hockey [LNH] et ses équipes membres pour le leadership démontré et l’aide apportée dans le but de faire face aux défis rencontrés au cours des deux derniers mois. La LAH continue d’accorder une importance primordiale à la santé et à la sécurité de ses joueurs, officiels, employés et partisans, ainsi que leurs familles, et nous avons hâte de retourner dans nos amphithéâtres en 2020-2021», a-t-il poursuivi.

Comme la plupart des grandes ligues sportives d’Amérique du Nord, la LAH est en pause depuis le 12 mars dernier. Une douzaine de rencontres devaient encore être disputées au moment de l’arrêt des activités.

«Nous comprenons et respectons la décision de la Ligue américaine de hockey et de ses gouverneurs de mettre un terme à cette saison, a quant à lui souligné le directeur général du Canadien de Montréal et du Rocket de Laval, Marc Bergevin. Je tiens à remercier les partisans pour leur appui tout au long de la saison, et pour leur patience et compréhension durant cette crise sans précédent. Tous les membres de l’organisation sont impatients de vous accueillir à nouveau à la Place Bell»

Par ailleurs, ce sera les statistiques et le classement actuels des équipes et des joueurs qui compteront pour la remise des trophées et honneurs. La ligue a précisé avoir l’intention de classer les formations selon leur pourcentage de points obtenus en date du 12 mars.