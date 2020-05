La piétonnisation saisonnière de la rue Sainte-Catherine va de l'avant

MONTRÉAL – Après quelques semaines d'incertitude, la Ville de Montréal a confirmé, lundi, que la rue Sainte-Catherine sera bel et bien fermée au trafic automobile pour la période estivale, tandis que 13 rues seront aussi piétonnisées pour permettre aux Montréalais de se dégourdir malgré la pandémie.

Dès jeudi, la portion Est de la rue Sainte-Catherine sera fermée à la circulation dans le Village, entre la rue Saint-Hubert et l'avenue Papineau. La portion Ouest de la rue, elle, sera limitée au trafic piétonnier entre la rue De Bleury et le boulevard Saint-Laurent dans le Quartier des spectacles à partir de lundi prochain.

Des tenanciers de bars du Village avaient confié au «24 Heures», le mois dernier, craindre que la piétonnisation ne soit pas autorisée. Ceux-ci comptent sur la fermeture de la rue pour installer leurs terrasses estivales.

En annonçant la piétonnisation de ces artères, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a fait allusion à un «plan de déplacements estival» constitué de «mesures ambitieuses pour repenser le partage de l'espace public et ainsi, assurer la mobilité sécuritaire des piétons et des cyclistes sur l'ensemble du territoire».

Aucun autre détail n'a été dévoilé par Mme Plante, qui a cependant promis par communiqué d'offrir plus d'information sur ce plan «sous peu».

Outre la piétonnisation de Sainte-Catherine, l'arrondissement de Ville-Marie a évoqué la transformation en «rues familiales» de 13 artères, où la circulation sera limitée au strict minimum pour laisser toute la place aux piétons et cyclistes dans le contexte de la COVID-19.

«Il sera ainsi plus facile de déambuler librement et en toute sécurité dans les quartiers habités, à pied et à vélo, afin de profiter du grand air près de chez soi», a expliqué la Ville.

Les 13 rues transformées en «rues familiales»