Les héros du coronavirus

Il arrive que certains (certaines) de vos correspondants(tes) vantent les mérites de gens qui sont ou furent des anges gardiens dans leur vie. Pendant la crise du coronavirus que nous venons de traverser, on a beaucoup parlé des travailleurs du milieu de la santé pour les remercier de leur dévouement. Aux yeux de la population en général, ils ont rempli ce rôle « d’ange gardien » à la perfection.

Mais on a oublié de parler de tous les travailleurs du milieu de l’alimentation (épiceries, dépanneurs, postes d’essence) qui ont aussi tenu le fort à bout de bras. Moi je nous considère comme les deuxièmes anges gardiens. Car si on n’avait pas pris le risque d’aller travailler tous les jours, les commerces auraient été obligés de fermer.

J’ai 62 ans et chaque fois que je me rendais à mon travail j’avais une petite peur qui s’installait. Je me demandais toujours s’il n’y aurait pas une personne très conne pour venir à mon commerce même si elle avait été déclarée positive au coronavirus, comme ça m’est arrivé une fois.

Ma petite-fille de 23 ans et mon petit-fils de 21 travaillent aussi dans ces domaines de service et j’ai toujours eu peur pour eux autres aussi. Je terminerai en disant que je suis fière de M. Legault.

Jacynthe

C’est un fait que toutes les personnes qui, en risquant leur santé, sont demeurées à notre service pendant ce pénible moment méritent notre admiration et nos remerciements.