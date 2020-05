Les investisseurs misent sur Trump en novembre 2020

Depuis deux semaines, de plus en plus de sondages pointent en direction d’une victoire de Joe Biden en novembre 2020. Il domine autant au plan national que dans les États pivots. Pourtant, les investisseurs et les parieurs misent sur une victoire du président sortant.

Selon des prévisions de la firme de services financiers UBS, les Américains qui détiennent des avoirs d’un million de dollars et plus affirment dans une proportion de 53% qu’ils voteront pour le candidat démocrate. Cependant, 52% d’entre eux croient que c’est Donald Trump qui l’emportera.

Même son de cloche du côté des parieurs. Le site Real Clear Politics, auquel on s’en remet régulièrement parce qu’il cumule l’ensemble des sondages, relève aussi un avantage pour le président sortant. Depuis le 15 mars, les parieurs misent majoritairement sur un second mandat du milliardaire.

Que faut-il retenir de ces données? Les investisseurs et les parieurs voient-ils quelque chose qui échappe au reste de la population américaine? À mon humble avis, ces données indiquent qu’on fait toujours confiance à Donald Trump pour ce qui est de la gestion de l’économie américaine.

Investisseurs et parieurs se souviennent qu’avant l’éclosion de foyers de la COVID-19 aux États-Unis, l’économie se portait plutôt bien. Ils espèrent donc qu’advenant une baisse du nombre de cas et de décès, le président saura exploiter le déconfinement pour remettre l’économie sur les rails d’ici au mois de novembre.

Si le président jouit d’une période de près de six mois pour améliorer la situation d’ici à l’élection, l’optimisme des investisseurs et des parieurs repose cependant sur une donnée inconnue: le contrôle de l’épidémie. Personne en ce moment ne peut affirmer que la situation va s’améliorer sensiblement. Si certains spécialistes entrevoient une amélioration pour la période estivale, ils craignent également une deuxième vague de la COVID-19 pour l’automne.

Le contrôle de l’épidémie repose partiellement sur les décisions du gouvernement fédéral. Depuis le début de la crise, la performance du président n’impressionne guère et Joe Biden tire profit des points de presse chaotiques. Normalement, le président profite de son rôle de meneur et d’une abondante couverture médiatique quotidienne pour se démarquer d’un rival. Ici, c’est Joe Biden qui récolte le fruit.

Plus que jamais, je suis convaincu que c’est Trump lui-même qui va décider du résultat de la prochaine élection. Sans aller jusqu’à dire que l’identité de l’adversaire compte pour peu, les électeurs américains se prononceront sur sa gestion de la crise en novembre. Le président sortant doit donc miser un peu sur la chance et sur une reprise économique rassurante.