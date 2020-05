«Made in China»

Et l’oscar de la fête des Mères la plus sinistre est remis à: coronavirus!

Ce dimanche 10 mai: temps gris, frette, rues désertes, ambiance de mort. D’ordinaire, on se pomponne et on va chez maman pour le dîner de la fête des Mères. Je prends des fleurs au passage et fais la file avec des hordes de bons enfants qui font emballer leur bouquet. Puis, je ramasse un ou deux amis qui ne manquent jamais de se joindre à nous, et on débarque chez ma vieille les bras chargés.

Deux jours à l’avance, elle aura entamé les préparatifs et décoré une belle table comme elle seule en a le secret. On mange, on discute, on rit, on s’engueule un peu. On lave la belle vaisselle d’apparat et on range. Aussitôt qu’on a passé la porte, ma vieille épuisée remet sa robe de chambre et s’installe devant sa télé.

Ce dimanche? Des rues tristes, des fleuristes fermés et des restaurants qui n’accueilleront personne.

Pour de nombreux commerçants, le dimanche de la fête des Mères représente un énorme pourcentage de leur chiffre d’affaires. Il y a de quoi être enragé.

Personnellement, je ne décolère pas. J’en veux à la terre entière, mais plus précisément à ces dictateurs chinois qui ont attendu des semaines avant de nous alerter et qui ont tué ou fait disparaître tous ceux qui voulaient nous mettre en garde sur la gravité de la situation. Ils nous ont caché le nombre réel de leurs morts et nous ont transmis des données édulcorées sur lesquelles nos gouvernements occidentaux se sont basés pour faire leurs pronostics.

La dictature communiste chinoise aura une très lourde part de responsabilité dans ce chaos universel.

Aurions-nous été avertis à temps? Aurions-nous eu un directeur de l’OMS qui ne soit pas à leurs bottes, nous n’en serions pas là. Ça ne nous aurait pas empêchés de devoir affronter cette pandémie, mais nous y aurions été mieux préparés en fermant les frontières et en prenant des mesures sanitaires beaucoup plus tôt.

Au lieu de ça, les économies occidentales sont exsangues, et nous comptons les morts par milliers. Je sais, il est trop tard pour rager sur tout ce qui n’a pas été fait, mais quand on prend la mesure de cette catastrophe, la colère monte.

Il nous reste cette semaine à observer plusieurs pays européens qui déconfinent.

À continuer de regarder nos voisins américains improviser.

À envier la Suède, qui n’a pas vraiment effectué de confinement et dont l’économie prospère. Et enfin, à espérer nous sortir de ce merdier à notre tour.

La seule vue d’une étiquette «made in china» m’enrage. Pour me réconforter, je vais acheter du «made in chez nous».