Mais que veut Tuukka Rask?

Après avoir évoqué la retraite à la fin du mois de mars, puis des discussions pour nouveau contrat, le gardien des Bruins de Boston Tuukka Rask s’est à nouveau contredit en mentionnant que le moment de la retraite n’était pas encore venu.

L’athlète de 33 ans avait déclaré en mars qu’il considérait mettre un terme à sa carrière lorsque son contrat se terminerait, en 2021, afin de passer plus de temps avec sa famille. À peine huit jours plus tard, le Finlandais a reconnu qu’il pouvait encore jouer une ou deux autres saisons avant de prendre une décision et qu’il était prêt à parler d’une nouvelle entente avec le directeur général Don Sweeney.

Puisque le confinement lui a visiblement donné l’occasion de réfléchir, Rask a indiqué lundi au site The Athletic qu’il «n’a jamais pensé à se retirer».

«Gagner est ce qui me motive, a-t-il ajouté. Je ne me suis pas donné d’âge pour me retirer, mais nous verrons. Peut-être est-ce 36 ou 37. Peut-être 42. Peut-être serai-je le gardien qui jouera jusqu’à 45 ans, peut-être pas.»

Bref, Rask est encore bien incertain sur son futur, mais peut compter sur toute une équipe devant lui. Les Bruins ont atteint la finale de la coupe Stanley pas plus tard qu’en 2019, mais également en 2013. Cette saison, Boston a été la seule équipe en mesure d’atteindre le plateau des 100 points au classement.

Au niveau individuel, Rask se dirigeait peut-être vers un deuxième trophée Vézina en carrière grâce à sa fiche de 26-8-6, son taux d’efficacité de ,929 et sa moyenne de buts alloués de 2,12.

Heureux de retrouver Halak

S’il a pu maintenir un niveau si élevé cette saison, c’est en partie en raison du bon travail de l’ancien du Canadien de Montréal Jaroslav Halak, qui a amorcé 29 des 70 parties de l’équipe.

Rask s’est d’ailleurs dit très heureux de pouvoir continuer à partager la cage des Bruins avec le Slovaque, qui a accepté une prolongation de contrat d’une saison au début du mois.

«Nous avons un plan en place depuis quelques années maintenant, a-t-il expliqué lors d'une entrevue avec le réseau Sportsnet. Nous ne voulons pas que je joue 60 ou 70 matchs. Je pense que si on regarde ma carrière, j’ai toujours excellé quand nous étions dans une situation avec des gardiens 1A et 1B. On est donc frais pour amorcer les séries éliminatoires.»

«Ç’a bien fonctionné pour moi, et aussi d’une perspective d’équipe. Donc, je suis super heureux que "Jaro" reste pour une autre année et qu’on puisse continuer de cette façon.»