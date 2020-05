Pénélope McQuade adore Mrs. America

L’animatrice Pénélope McQuade n’est pas trop inconfortable par le confinement des dernières semaines, elle qui confie être une grande solitaire.

« Je suis remplie de gratitude pour deux choses. La première, c’est que la santé mentale soit au rendez-vous, dit-elle. Pas d’histoire de cœur, pas de déprime, pas de drames, c’est le calme plat et c’est tant mieux. La deuxième, c’est que je puisse continuer à travailler tous les jours et, en quelque sorte, faire œuvre utile auprès du public. »

Ce qu’elle trouve toutefois le plus dur en ce moment, c’est de voir sa mère confinée chez elle. « Elle se questionne sur sa place dans la société à 70 ans, sur la perception des “vieux” qui a changé, sur la négligence institutionnalisée à leur endroit. C’est terrible. On en parle beaucoup. Par chance, elle est très autonome et a le cerveau clair. Elle a découvert Skype et elle est super bonne pour m’envoyer plein de GIFs de licornes et de koalas (rires) ! »

Fascinant et haletant

Même si elle est occupée par son émission matinale quotidienne à ICI Première, Pénélope a trouvé le temps de consommer quelques séries télé, ces dernières semaines. Parmi ses coups de cœur, elle nomme Mrs. America, sur FX Canada.

« Ça raconte un pan important du combat des femmes, dans les années 1960 et 1970, visant à inscrire l’égalité des droits entre les sexes dans la Constitution des États-Unis. C’est jouissif – et très frustrant – de suivre la croisade de Phyllis Schlafly (Cate Blanchett), figure conservatrice du mouvement antiféministe. »

Elle a aussi beaucoup aimé Kalifat, sur Netflix. « Cette série policière s’articule autour d’une enquêtrice et de jeunes Suédoises, issues de l’immigration, qui se durcissent face à leur pays d’accueil et qui épousent un islam radical, au point de partir rejoindre les djihadistes. C’est fascinant et haletant. »

Côté cinéma, elle a beaucoup aimé Jusqu’au déclin, le premier film québécois sur Netflix. « J’ai tout adoré, la réalisation de Patrice Laliberté, le jeu précis et juste de comédiens chevronnés comme Réal Bossé, Marc-André Grondin et Marilyn Castonguay ainsi que la découverte plus en profondeur de deux coups de cœur, Marie-Évelyne Lessard et Guillaume Laurin. »

