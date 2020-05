Redémarrage des chantiers de construction du CHU de Québec

Les activités de construction sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et sur le chantier de la Plateforme clinico-logistique à Beauport ont repris graduellement lundi matin.

Le redémarrage des chantiers de construction a été autorisé le 24 avril dernier par les autorités gouvernementales à partir du 11 mai. Les chantiers devront respecter les directives sanitaires de la Santé publique et de la CNESST.

Photo Jean-François Desgagnés

«Bien que cette reprise soit une excellente nouvelle, la suspension des chantiers de construction pendant près de 7 semaines aura évidemment des impacts sur l’évolution du projet», a indiqué Martin Beaumont, président-directeur général du CHU de Québec-Université Laval.

Photo Jean-François Desgagnés

En plus de l’arrêt des travaux, la pandémie de la COVID-19 occasionne plusieurs défis, notamment en lien avec la livraison et l’installation d’équipements. Une analyse exhaustive des impacts sur le projet pour l’ensemble des composantes est actuellement cours, en collaboration avec la Société québécoise des infrastructures et les gérants constructeurs.

Photo Jean-François Desgagnés

Le coût total estimé du futur complexe hospitalier est évalué à 1,97 G$. Rappelons que ce projet, d’une superficie de 260 000 mètres carrés, comptera 700 lits.

Photo Jean-François Desgagnés

Photo Jean-François Desgagnés

Photo Jean-François Desgagnés

Quant à la plateforme clinico-logistique, située sur la rue Armand-Paris à Beauport, le projet de 70 M$ regroupera les services de production alimentaire, de pharmacie, de reprographie, d’entreposage et de distribution.