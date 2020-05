Rentrée sous le signe de la joie: zumba, yoga et parcours dans les bois pour les enfants

C’est avec des ballons, des messages de bienvenue, des arcs-en-ciel, des activités de toutes sortes et un enthousiasme contagieux que se fait la rentrée à l’École Au petit bois de Sorel-Tracy en Montérégie. Une série de mesures pour la sécurité des petits et des professeurs a aussi été instaurée.

Il y a des consignes claires dès l'arrivée des enfants sur le site de l’école, des indications dessinées et écrites dans les classes, des pastilles de couleur, du désinfectant, le lavage des mains fréquents obligatoire, des bureaux espacés l’un de l’autre, des rubans pour distancier les vélos quand les plus grands entreront, etc. Tout a été pensé.

Ce matin, le personnel de l’école accueille les enfants de maternelle, 1re et 2e année. La rentrée se fera graduelle au cours de la semaine et la directrice de l’École Au petit bois avait hâte de retrouver les enfants.

«Le gros travail sera de respecter la distanciation. Nous sommes excités de les revoir, ça fait longtemps. Ils vont avoir le goût de nous faire des câlins, on va travailler très très fort sur ces mesures-là à respecter», soutient Paule Brouillard au micro de TVA Nouvelles.

Cette dernière et le personnel de l’école ont aussi pensé en plus des matières scolaires à faire bouger les enfants, à s’assurer qu’ils aient du plaisir pour leur retour en classe.

«On a trouvé une cinquantaine d’activités pour faire jouer les élèves. Il va y avoir du Zumba, du yoga, des jeux qui ressemblent à Jean dit. Une enseignante d’éducation physique a travaillé très fort. Notre école est entourée d’arbres et elle a conçu un parcours dans le bois où les élèves vont pouvoir jouer un par un dans le parcours, un peu une imitation du cross-country. Ils ne resteront pas seuls comme de petits robots sur leur pastille de couleur. On va les amuser!», affirme Paule Brouillard avec en train.