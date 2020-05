Un élu livre des repas aux plus démunis

Tous les vendredis soir, un élu municipal et sa femme sillonnent les rues de Laval et livrent entre 40 et 55 repas à des personnes qui se trouvent dans le besoin en raison de la pandémie actuelle.

David De Cotis et sa conjointe, Isabelle, ont l’habitude de consommer un repas de restaurant pour amorcer la fin de semaine. Depuis le mois de mars, le conseiller municipal du district Saint-Bruno se fait questionner par des citoyens sur les endroits disponibles pour obtenir des dépannages alimentaires.

Le conseiller municipal a eu l’idée de s’associer avec des restaurateurs, qui offrent gratuitement des repas qu’il livre ensuite à des citoyens dans le besoin. Au total, quatre restaurants et deux pâtisseries participent à son idée, et un citoyen s’est proposé pour offrir son aide en concoctant chaque semaine un repas pour deux familles de quatre personnes.

«On voit vraiment qu’il y a des familles dans le besoin. Ces familles-là, qui n'ont peut-être pas beaucoup d’argent, sont prêtes à offrir du pourboire. Elles sont de bonne foi. Ce n’est pas facile de contacter quelqu’un pour demander un peu d’aide», souligne-t-il, en ajoutant qu’il «va toujours refuser» le pourboire.

«Quelques familles me disent: "David, nous sommes dans le besoin, mais s’il y en a qui le sont plus, je suis prêt à laisser ma place"», confie-t-il.

David et sa femme ne s’arrêtent pas à leur quartier. «Je ne vais pas refuser du monde, car ils sont à l'extérieur de mon quartier», précise-t-il.

M. De Cotis prend aussi le temps de dire aux établissements quels seront les bénéficiaires des repas. «Je veux m’assurer qu’ils ne pensent pas que je prends les repas et que je les mets dans le congélateur», indique-t-il.

Ce service se prolongera jusqu’au 29 mai. «Si l’on pense que l’on devrait continuer, c’est sûr que je vais demander encore aux restaurants s’ils sont intéressés à aller plus loin. Ils ne font pas d’argent. Ce sont des repas frais faits pour l’occasion», conclut-il.

Les personnes intéressées peuvent contacter David De Cotis par message privé sur Facebook ou en l’appelant sur son portable au 514 467-1712.