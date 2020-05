Une Québécoise chez les Titans

Une manœuvre aussi risquée que spectaculaire à bord de son Monster truck, une capacité physique de fer et une passion pour les émotions fortes ont ouvert les portes d’un plateau titanesque à une Québécoise. Cynthia Gauthier participe à la compétition athlétique The Titan Games sur les ondes du réseau NBC.

L’athlète âgée de 31 ans, native de Mirabel, s’est démarquée à l’émission américaine animée par le populaire lutteur et acteur Dwayne « The Rock » Johnson.

Le premier épisode de cette deuxième saison, qui en compte 13, sera présenté le 25 mai.

Gauthier, une cascadeuse dans l’âme, fait partie des 36 concurrents et concurrentes. Parmi les milliers de candidatures, elle est la seule à représenter le pays dans cette compétition aux défis testant le corps, l’esprit et le cœur.

Pilote de camion monstre depuis six ans, elle participe aux grands évènements Monster Jam autour du monde. Détentrice du record du plus haut saut à bord de son Monster Mutt Dalmatian, elle repousse sans cesse ses limites.

Caapture d'écran

C’est grâce à un spectaculaire saut qui s’est terminé par deux tonneaux quand elle a touché la terre battue du stade de Vegas, l’automne dernier, qu’elle a attiré l’attention de Johnson.

« Notre Super Bowl »

« Cet évènement, c’est notre Super Bowl du Monster Truck. Il fallait que je me démarque pour attirer le vote du public et j’ai décidé de miser le tout pour le tout. Je suis une fonceuse dans la vie », raconte avec entrain et passion Gauthier au Journal.

« J’ai pris le risque et ça s’est terminé par un méga crash qui est ensuite devenu viral sur le web », ajoute-t-elle.

En la voyant s’extirper de l’habitacle de sa camionnette froissée lors d’une reprise sur les réseaux sociaux, « The Rock » lui a écrit une gentille note en privé sur Instagram.

« Le lendemain de l’accident, alors que j’avais de la misère à marcher, j’ai vu son message me disant qu’il était impressionné. On dirait qu’à partir de ce moment, je suis restée dans son environnement. »

C’était le début de son épopée vers les Titan Games.

Effectivement, car elle a rapidement reçu un appel de la production de la compétition afin de participer aux auditions. Sportive, elle ne s’est pas dégonflée. Elle a foncé et décroché sa participation à la populaire émission.

Féroces rivalités

Athlète de crossfit depuis une décennie, elle s’est mesurée dans l’arène à de véritables machines humaines œuvrant dans de multiples domaines aux États-Unis. Et parmi les six titans professionnels de sa garde rapprochée qu’il envoie dans les duels, Dwayne Johnson compte deux médaillées d’or olympiques et une cascadeuse émérite.

Impressionnée par la brochette d’athlètes, la pilote québécoise ne s’est toutefois pas laissée intimider par ses adversaires et les incroyables obstacles en jeu. Ceux-ci nécessitent force, endurance et rapidité.

En prime, « The Rock » réservait aux concurrents de nouvelles épreuves. Ils ne pouvaient donc prévoir un plan de match.

« Ce n’est vraiment pas facile. On n’est jamais assez prêt à affronter des obstacles de la sorte. C’est vraiment l’expérience d’une vie, souffle celle qui n’a pu se préparer à 100 %. Ses compétitions de Monster Truck, ses mille et un projets et le court délai entre les auditions et les Jeux ont restreint son entraînement.

« C’est une compétition impressionnante, car on ne sait jamais ce qui nous attend, enchaîne-t-elle. Il n’y a donc aucun avantage. Ce n’est pas juste un show, c’est la réalité. Chacun des obstacles te sort de ta zone de confort. Il faut être une athlète complète : forte, rapide et agile. Il faut aussi bien réagir vite afin d’utiliser la bonne technique. Mon bagage de pilote m’a aidée. »

Mystère

A-t-elle réussi à conquérir le mont Olympe, l’épreuve finale de sept éreintants obstacles, afin de régner en titan et remporter la bourse de 100 000 $ ? Mystère et boule de gomme ! Gauthier ne peut révéler de détail croustillant tant que les 13 épisodes ne sont pas diffusés.

« Tout ce que je peux dire, c’est que ç’a bien été. Durant les épreuves, j’ai affronté des filles meilleures que moi, mais avec le courage et la détermination, il y a des revirements de situation. J’avais ma place parmi ces athlètes. Je suis très fière d’avoir représenté mon coin, ma province et mon pays. »

Plus connue à l’étranger qu’à la maison

Aussi illogique que cela puisse paraître, Cynthia Gauthier est plus connue à travers les États-Unis qu’elle ne l’est au Québec. Et pourtant, elle fracasse des records.

Photo courtoisie

Détentrice du plus haut saut à bord de son immense camion à la silhouette canine, en plus de faire rugir le moteur sous son capot, Gauthier fait hurler les foules américaines, européennes et asiatiques avec ses acrobaties.

Vrai que les compétitions de Monster Truck ne sont pas légions dans la Belle Province comme ils le sont au sud de la frontière. N’empêche, la cascadeuse de 31 ans carburant aux émotions fortes mérite toute l’attention que lui donnent les amateurs de la grande série Monster Jam. Elle y gravite depuis six ans et repousse constamment ses limites.

Gauthier est habituée aux gradins bondés dans les stades américains. Ce week-end, sans cette fichue pandémie, elle roulerait sur la terre battue du Rice-Eccles Stadium à Salt Lake City. Et à la fin mai, elle aurait dû éblouir les spectateurs à Francfort en Allemagne, et à la fin juin, à Lyon en France.

Une étoile

L’an dernier, la Québécoise a remporté trois épreuves en style libre, discipline où les spectateurs votent pour les meilleures prestations dans l’un des trois volets du spectacle. Elle a de plus gagné un évènement général. En méritant son billet aux Finales mondiales à Orlando, elle a décroché le titre du plus haut saut. À bord d’un engin de près de cinq tonnes au puissant moteur de 1500 chevaux-vapeur et gigantesques roues qu’elle propulse dans les airs, il ne faut surtout pas avoir froid aux yeux.

« Je suis la seule Canadienne à piloter ces engins. Je me bats à armes égales contre des pilotes, hommes et femmes. Je vais partout dans le monde, explique Gauthier, une femme qui n’oublie jamais son patelin de Saint-Benoît, aujourd’hui fusionné à Mirabel. Je performe dans une discipline visant les familles et les enfants. Je veux les inspirer. Mais ici [au Québec], ma discipline n’est pas aussi connue. »

Gauthier n’a jamais roulé au Québec, mais a fait écarquiller des yeux ailleurs au pays. La jeune pilote souhaiterait bien démontrer ses talents aux amateurs de « grosses roues » d’ici.

Très Occupée

Résidente de la région de Sarasota, en Floride, depuis cinq ans, elle est rentrée au Québec dès les premiers signes de la pandémie. Tous les jours, elle vient en aide aux agriculteurs dans sa région des Laurentides. Passionnée dans tout ce qu’elle entreprend, elle fait aussi rouler son entreprise de soudure, Pin Metal Up, qu’elle a fondée l’an dernier.

Pour l’instant, elle ne sait pas ce que lui réserve l’avenir. Les évènements au MetLife Stadium du New Jersey, au Gillette Stadium de Foxboro, en juin, ainsi qu’au Ford Field de Detroit, en juillet, ne sont pas encore annulés.

Consciente qu’il sera plus difficile d’attirer d’imposantes foules, elle continuera toujours à foncer pour épater la galerie.

Les Titan Games

36 concurrents (18 hommes - 18 femmes)

6 titans professionnels (3 hommes et 3 femmes)

Joe Thomas (NFL – 10 Pro Bowl)

(NFL – 10 Pro Bowl) Victor Cruz (NFL – champion d’un Super Bowl)

(NFL – champion d’un Super Bowl) Tyron Woodley (champion UFC)

(champion UFC) Claressa Shields (double médaillée olympique en boxe)

(double médaillée olympique en boxe) Hannah Teter (médaillée olympique en planche à neige)

(médaillée olympique en planche à neige) Jessie Graff (cascadeuse et étoile de American Ninja Warrior)

- 3 équipes régionales de 12 participants/es (Ouest, Centre et Est)

- 2 titans professionnels (1 homme et 1 femme) attitrés à chacune des équipes

- Compétitions régionales : duels dans les obstacles au meilleur de trois

- Chaque équipe régionale couronne un champion et une championne qui se mesurent en finale régionale à un titan professionnel

- Les vainqueurs de chaque équipe (1 homme et 1 femme) participent à la grande finale et retournent au combat sur le mont Olympe

La finale couronne un homme et une femme empochant chacun 100 000 $

Mont Olympe

- Succession de 7 obstacles en grimpant une pyramide. Le premier compétiteur qui parvient à allumer la flamme est couronné vainqueur.

- Test de force, de vitesse, d’endurance et de cœur.