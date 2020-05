Ottawa verse 2,5 milliards $ en paiements uniques aux aînés

OTTAWA | Le gouvernement fédéral versera un paiement unique non imposable de 300 $ aux aînés qui bénéficient de la Sécurité de la vieillesse et fournira 200 $ à ceux qui reçoivent le Supplément de revenu garanti.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

«Les aînés ont bâti le Canada que nous connaissons et aimons aujourd’hui. Mais la COVID-19 a rendu la vie plus coûteuse et plus difficile pour eux», a souligné la ministre des Aînés Deb Schulte, mardi, en annonçant ce soutien aux personnes âgées.

Les mesures annoncées représentent un investissement de 2,5 milliards $ et Ottawa estime qu’elles toucheront 6,7 millions de personnes.

Par ailleurs, le gouvernement Trudeau annonce qu’il injecte 20 millions $ supplémentaires dans le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Cette somme vise à appuyer des projets communautaires qui ont pour but de briser l’isolement des personnes âgées et améliorer leur qualité de vie.

Plus tôt mardi, le réseau FADOQ a critiqué dans un communiqué le gouvernement Trudeau pour son «inaction» durant des semaines pour venir en aide aux aînés.

« Le gouvernement de Justin Trudeau s’était pourtant engagé à le faire. Qu’aucune mesure n’ait encore été annoncée alors que tant de programmes d’aide ont été mis sur pied depuis le début de la pandémie de COVID-19, c’est aberrant », a lancé la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Le Bloc québécois demandait aux libéraux de Justin Trudeau d'augmenter la pension de vieilles de 110 $ par mois.