Des cours de conduite en ligne populaires

Les adolescents dont les cours de conduite ont été interrompus abruptement en raison du confinement lié à la pandémie de COVID-19 ont maintenant l'opportunité de suivre leurs modules théoriques via une plate-forme Web.

Les quatre écoles de conduite Tecnic du Lac-Saint-Jean ont fait partie d'un projet pilote qui s'est amorcé il y a un mois pour dispenser la formation aux étudiants. «Ça fait deux mois qu'ils sont retardés ces jeunes-là», se désole la propriétaire des écoles, Josée Turcotte.

La femme d'affaires et son équipe ont pesé sur l'accélérateur pour permettre aux jeunes de s'avancer tout en évitant d'être pénalisés. «Nos clients, au Lac-Saint-Jean, ont besoin d'avoir leurs permis parce que tout à l'heure, ils vont aller à l'école à l'extérieur», dit-elle.

Par groupe de 25, les élèves apprennent dans le confort de leur foyer. Chacun est installé derrière un écran pour apprendre la matière.

Le taux de participation dépasse les espérances. «Je pourrais dire que 95% des gens veulent le service en ligne. Les jeunes trouvent ça très convivial. Ça répond aussi aux critères de la SAAQ», poursuit Mme Turcotte.

Selon ses dires, le service fait aussi le bonheur des parents. «Ils sont enchantés. Ils n'ont pas besoin de voyager. Ils ne restent pas tous à cinq minutes de l'école de conduite».

D'autres types de formation ont aussi été développés. «On est tellement contents de la participation que nous avons aussi démarré des cohortes en ligne pour les cours de motos, de scooters et de trois roues. On en donne toute la semaine et les clients sont vraiment contents.»

En ce qui a trait à la reprise des cours pratique, des suggestions quant aux mesures de protection qui pourraient être mises en place ont été soumises au gouvernement pour éviter la propagation du virus. Le port du masque, la désinfection constante des véhicules et l'installation de cloisons entre l'élève et le moniteur sont au nombre des solutions que les écoles de conduite proposent.