[DIRECT MARDI 12 MAI] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 a bouleversé nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liée à cettre crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

BILAN | 6h08

Monde

Cas : 4 190 817

Décès : 286 513

Canada

Cas : 69 981, 38 469 au Québec

Décès : 4995, 3013 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU MARDI 12 MAI

6h48 | Royaume-Uni: plus de 36 000 morts causées par le coronavirus.

AFP

Le Royaume-Uni comptait début mai plus de 36 000 décès dont la cause suspectée est le nouveau coronavirus et un excédent de 50 000 morts depuis le début de la pandémie par rapport à la moyenne des années précédentes, selon des statistiques officielles publiées mardi.

Montrant une situation encore difficile dans les maisons de retraite, ce bilan du Bureau national des statistiques (ONS) est bien plus large que celui du ministère britannique de la Santé, plus restrictif.

Ce dernier faisait état lundi, de 32 065 morts testés positifs à la maladie COVID-19 dans les hôpitaux et les maisons de retraite.

6h47 | Le pape remercie les infirmières pour leur «service à l’Humanité».

AFP

6h44 | Wuhan, berceau du nouveau coronavirus, prévoit d’engager le dépistage de l’ensemble de sa population, alors que de nouveaux cas font craindre une reprise de la contagion dans la métropole chinoise, ont rapporté mardi des médias.

AFP

6h36 | Une deuxième vague de nouveau coronavirus « improbable » au Danemark.

AFP

Une deuxième vague de nouveau coronavirus est « improbable » au Danemark, où le taux de reproduction de la maladie a baissé depuis que certaines restrictions ont été levées, a dit mardi un responsable sanitaire.

« Si le virus était en roue libre et que nous ne faisions rien, il y aurait une certaine probabilité d’une autre vague de COVID-19 (...), mais nous en avons appris plus sur la maladie », a affirmé lors d’une conférence de presse Kåre Mølbak, de l’Autorité de contrôle des maladies infectieuses (SSI).

Après avoir annoncé des mesures sévères dès le 11 mars, le Danemark a été le premier pays à rouvrir ses écoles maternelles et primaires, le 15 avril.

6h15 | Canada ou États-Unis, le dilemme des infirmiers frontaliers face au virus.

AFP

6h11 | La commission électorale néo-zélandaise a dévoilé mardi un dispositif sanitaire afin de permettre le déroulement en septembre des élections législatives en dépit du nouveau coronavirus.

AFP

6h00 | Même si le Québec est critiqué ailleurs au Canada pour son déconfinement trop rapide, les Québécois sont beaucoup moins délinquants qu’ailleurs au pays face aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement.

Photo Didier Debusschère

6h00 | COVID-19: le Dock619 nourrira plus de 25 000 personnes.

0h54 | Au Brésil, la lutte anticoronavirus minée par la politique.

AFP

0h01 | Coronavirus: Les démocrates pourraient voter à distance pour désigner Biden candidat.