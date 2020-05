Ahurissant.

C’est tout ce que j’ai à dire. L’histoire que Le Journal a sortie hier est ahurissante.

UNE INFIRMIÈRE VIGILANTE

Comme vous l’avez lu, une infirmière auxiliaire qui quittait le CHSLD Herron de Dorval (une résidence qui a été mise sous tutelle et qui fait présentement l’objet de trois enquêtes) pour aller travailler dans un autre CHSLD a demandé à se faire tester, histoire d’être sûre qu’elle ne mettait pas les résidents de son nouveau lieu de travail à risque.

« Avez-vous des symptômes ? qu’on lui a demandé.

— Non.

— Alors vous n’avez pas besoin d’être testée... »

La dame a dû mentir et dire qu’elle toussait et qu’elle avait de la fièvre (ce qui était faux) pour enfin être testée !

Et elle a été déclarée... positive !

Car, oui, on peut avoir la COVID sans manifester de symptômes, duh !

N’eût été sa vigilance, cette jeune femme (qui mérite une médaille, comme m’a dit mon confrère Jonathan Trudeau) aurait infecté les résidents du CHSLD où elle s’apprêtait à aller travailler !

Pensez à ça deux minutes...

Cette infirmière qui travaillait dans l’un des CHSLD les plus atteints au Québec aurait pu aller travailler dans un autre CHSLD sans se faire tester...

Mais pendant ce temps, je ne peux pas aller bouquiner à ma librairie préférée ni rendre visite à ma mère qui est en parfaite santé ?

C’est du gros n’importe quoi.

Si on ne teste pas les préposés et les infirmières qui ont travaillé au CHSLD Herron, bâtard, qui on va tester ?

« Ah, tu travaillais à la centrale nucléaire de Tchernobyl ? Pas de problème, tu peux aller travailler dans une garderie ! C’est même une bonne chose, on n’aura pas besoin d’allumer une veilleuse pendant la sieste des tout-petits étant donné que tu brilles dans le noir ! »

MONTRÉAL SOUS TUTELLE ?

Que tout ne soit pas parfait, je comprends. Après tout, on nage en plein inconnu.

Mais il y a un boutte à toutte ! Il y a des précautions élémentaires que l’on doit prendre !

Pas étonnant que le reste du Canada regarde le Québec en se disant : « WTF ? Qu’est-ce qu’il se passe là ? »

Et, non, monsieur Yves-François Blanchet, ce n’est pas de l’ingérence de la part des méchants Canadiens ! C’est juste une réflexion normale, compte tenu des faits ! Montréal est l’une des villes les plus touchées en Amérique du Nord ! Et on ne teste pas les employés du CHSLD le plus touché dans la ville la plus touchée de la province la plus touchée ?

Je capote.

Qu’est-ce que le Dr Arruda attend pour rendre obligatoire le port du masque dans tous les lieux publics et le transport en commun à Montréal ?

Qu’est-ce que ça lui prend ? Quel est le chiffre magique, Dr Arruda, qui vous fera changer d’idée ?

Cinq cents morts en une semaine à Montréal, ce n’est pas assez ? Ça en prendrait huit cents ? Mille ?

Le doc Mailloux a demandé que l’on mette Montréal sous tutelle.

Un peu extrême, mettons.

Mais je suis sûr que si vous posiez la question aux gens qui habitent en région, plusieurs seraient d’accord avec lui.