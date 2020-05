Groupe TVA : l’achat local doit se faire en publicité également

La COVID-19 fait mal aux revenus des grands médias, et le Groupe TVA n’y échappe pas. En dépit d’un « bon premier trimestre », l’entreprise a enjoint les annonceurs et les gouvernements à acheter « local » plutôt que chez les géants du Web, au moment d’effectuer leurs placements publicitaires.

« C’est important que nos annonceurs d’ici et nos gouvernements continuent d’investir dans nos médias. Il en va de la pérennité de nos entreprises », a soutenu la présidente et chef de la direction du Groupe TVA, France Lauzière, mardi, en marge de l’assemblée annuelle de la société.

Les impacts de la pandémie ont été nombreux, a détaillé Mme Lauzière : non seulement TVA Sports s’est vu privé de la majeure partie de son contenu à l’instar de ses concurrentes, mais les revenus publicitaires de l’ensemble des chaînes du Groupe sont touchés. On a également interrompu la plupart des activités de postproduction de la division MELS, et réduit la parution de plusieurs magazines de TVA Publications.

Bon premier trimestre

L’entreprise, une filiale de Québecor, a enregistré des produits d’exploitation de 137,1 millions, en légère hausse de 3 millions par rapport à la même période l’an dernier.

La perte nette attribuable aux actionnaires se chiffre à 700 000 $ (ou 0,02 $ par action), contre une perte nette attribuable aux actionnaires de 6,7 millions (0,16 $ par action) au premier trimestre de 2019.

« Les résultats du premier trimestre ont été positifs (mais) l’impact de la crise s’est fait sentir dans le deuxième trimestre », a déclaré Mme Lauzière.

« Nous nous attendons à des impacts prononcés au cours des prochains mois. »

Plus de détails suivront...