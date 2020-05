Laraque croit qu'il aurait pu devenir fou

Ciblé par des insultes racistes à l’aréna et battu par son père à la maison, c’est grâce au hockey que Georges Laraque est parvenu à conserver sa santé mentale.

• À lire aussi: COVID-19: Georges Laraque est de retour à la maison

En entrevue avec le blogue «Oilersnation», Laraque est revenu sur son enfance difficile. Bien que ses parents, nés en Haïti, aient tenté de le dissuader de jouer au hockey, Laraque a fait preuve d’une détermination à toute épreuve pour atteindre la Ligue nationale, notamment grâce à Jackie Robinson.

«La façon dont j'ai été élevé m'a endurci parce qu'au hockey, on m'appelait par le mot commençant par la lettre N partout où j'allais et à l'intérieur de la maison, j'étais battu [par mon père], a dit Laraque, qui s'était déjà ouvert sur le sujet dans sa biographie lancée en 2011. J'étais à peu près seul et c'était difficile.»

«Donc, quand tu grandis à travers ça et que tu n'as pas de soutien, parfois quand je regarde ma vie, c’est difficile de croire que je ne suis pas devenu fou. (...) Mon plus grand accomplissement dans la vie n’est pas d’avoir joué dans la LNH, c’est le fait que malgré tout ce que j’ai traversé, je ne suis pas devenu fou.»

Une idole

Ayant commencé très tôt à jouer au hockey, Laraque a rapidement dû se rendre par ses propres moyens à l’aréna tous les jours, dès l’âge de 6 ou 7 ans. En effet, ses parents ne supportaient pas le froid – et les insultes racistes – dans les estrades. Or, l’ancien du Canadien de Montréal, qui a également fait les manchettes récemment pour sa bataille contre la COVID-19, rêvait de jouer dans la LNH.

Son rêve est devenu encore plus important lorsqu’il a lu le livre pour enfants de Jackie Robinson, le premier Noir à avoir joué dans les ligues majeures de baseball.

«Quand je l’ai lu, il n’y avait pas de Noir dans le hockey, et j’ai pensé: "je vais être le Jackie Robinson du hockey".»

Pardon

Aujourd’hui, Laraque a pardonné à son père, au prix de quatre années de thérapie. Il espère maintenant pouvoir profiter de bons moments avec lui pendant que c’est encore possible.

«Après quelques années de thérapies, j’étais si heureux de pouvoir débloquer beaucoup de choses qui me dérangeaient. Alors maintenant, je le vois, je lui parle, j'oublie le passé et j'essaie de passer le plus de temps possible avec lui.»

«Il a toujours ses propres problèmes, mais au moins dans mon cœur, et en moi, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai pu résoudre cette relation.»