Le pape remercie les infirmières pour leur «service à l’Humanité»

Le pape François a remercié mardi les infirmières pour « leur service à l’Humanité », tout en appelant les États à « investir » dans leurs systèmes de santé pleins de carences.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

« Merci pour votre service à l’Humanité! », a lancé François dans un message diffusé à l’occasion de la Journée internationale des infirmières.

« Nous assistons quotidiennement au témoignage de courage et de sacrifice des opérateurs sanitaires, en particulier des infirmières et des infirmiers, qui avec professionnalisme, abnégation, sens de responsabilité et amour pour leur prochain assistent les personnes affectées par le virus, au risque même de leur santé », a souligné le souverain pontife argentin.

Il a rendu hommage à « un professionnalisme qui ne se réduit pas aux connaissances scientifico-techniques », mais comprend aussi une « relation humaine » avec le patient dans les situations les plus traumatisantes.

Pour lui, « la pandémie a mis aussi en lumière beaucoup de carences au niveau de l’assistance sanitaire » dans de nombreux pays. Il appelle donc les dirigeants de la planète à « investir dans la santé comme bien commun de base, en renforçant les structures et en employant davantage d’infirmiers ».

Les infirmiers, infirmières et sages-femmes « méritent d’être mieux valorisés » et de bénéficier de conditions de travail améliorées, a conseillé en outre le pape dans son message.