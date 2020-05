Le système téléphonique de la SAAQ enregistre des ratés

Les clients de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) ont dû faire preuve de beaucoup de patience mardi puisque le système téléphonique a connu des ratés.

Étant donné que les comptoirs de la SAAQ sont accessibles uniquement sur rendez-vous à cause de la COVID-19, les clients doivent d’abord téléphoner avant de se rendre sur place, ce qui occasionne un volume d’appels considérable.

D’ailleurs, la patience de clients désirant effectuer un transfert de propriété de véhicule a été mise à rude épreuve mardi, alors qu’ils ont été incapables d’obtenir la ligne, malgré des dizaines et des dizaines de tentatives, a été témoin Le Journal.

Le seul autre moyen proposé par la SAAQ pour effectuer cette transaction courante est d’envoyer les documents par la poste, une option jugée archaïque à l’ère des nouvelles technologies.

«On a beaucoup de services en ligne, mais le transfert de propriété n’en fait pas partie. On travaille pour qu’il y en ait plus dans le futur», a affirmé Mario Vaillancourt, porte-parole de la SAAQ.

Débordée

La SAAQ se dit consciente du problème avec son système téléphonique et promet une correction du service dans les meilleurs délais.

«On a un volume d’appels très élevé. Avec les conséquences de la pandémie, il y a plusieurs demandes qui n’ont pas pu être traitées avant et dont on doit s’occuper maintenant, en plus de recevoir de nouvelles demandes. Notre personnel fonctionne dans le respect les directives de la santé publique. Ça prend un peu plus de temps pour les transactions», a reconnu M. Vaillancourt.

«En moyenne, on reçoit 350 000 appels par jour. Vous comprendrez qu’on fait le maximum avec nos effectifs dans le contexte actuel. On est bien conscient de cela», a-t-il ajouté.

Nouveaux numéros

Pour désengorger le service d’appels et faciliter la prise de rendez-vous, la SAAQ a déployé au cours des derniers jours des nouveaux numéros de téléphone. Une ligne est maintenant dédiée aux particuliers (1-855-564-3170) et une autre aux entreprises (1-855-564-3048). En ce qui concerne les renseignements généraux le numéro reste le 1-800-361-7620.

«Je sais qu’aujourd’hui (mardi), nous avons connu des ennuis. Il y a des gens qui nous ont signalé que ça ne fonctionnait pas vraiment. On est à travailler très fort pour améliorer la situation. Pour ces deux numéros, nous avons des ennuis techniques que l’on essaie de régler», a affirmé M. Vaillancourt.

Certaines sections du site internet affichaient également des messages d’erreur au cours de la journée.

Avant le 20 avril, a SAAQ offrait seulement les services essentiels relatifs au permis de conduire et à l’immatriculation pour les conducteurs travaillant dans les secteurs jugés essentiels et dont le permis ou le véhicule est nécessaire à l’exécution de leur travail.

Depuis cette date, elle a élargi son offre à l’ensemble de la population, soit en ligne ou par rendez-vous puisque l’accès aux centres de services reste limité.