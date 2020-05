«L'État doit nous aider», dit Valérie Plante à propos de la distribution de masques

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, demande une stratégie gouvernementale pour permettre une meilleure distribution de masques à la population.

En entrevue à LCN, Mme Plante a redit sa volonté de voir le plus de Montréalais possible porter un couvre-visage dans les lieux où la distanciation physique n’est pas possible.

«Mais pour faire en sorte que les gens le mettent, il faut une stratégie de distribution (...) L’État doit venir nous aider», a-t-elle indiqué.

«En France, par exemple, ce sont plus de 50 millions de masques qui sont distribués près du métro ou des épiceries (...) La Ville de Montréal en a produit 50 000, mais nous n’avons pas les moyens de faire beaucoup plus.»

La mairesse a précisé que ses demandes pour une stratégie de distribution de masques avaient été communiquées au gouvernement provincial, mais aussi au gouvernement fédéral.

Tests

Par ailleurs, Valérie Plante est revenue sur le nombre de tests qui n’est pas encore suffisant dans la métropole.

Elle a redit que ces tests étaient importants pour bien cibler les foyers d’éclosion de la COVID-19.

«Les cliniques mobiles sont prêtes. Il nous manque simplement les ressources pour les opérer», a-t-elle fait savoir.

