L’Université Laval prépare une session d’automne majoritairement en ligne

L’Université Laval se prépare à offrir une session d’automne où l’enseignement se fera majoritairement en ligne.

«Afin que vous puissiez toutes et tous commencer ou poursuivre votre parcours universitaire tout en maintenant la distanciation physique, nous planifions un enseignement en ligne et à distance dans la plupart des cours», peut-on lire dans une communication diffusée mardi sur le site web de l’Université Laval. Nous prévoyons que la présence physique des étudiantes et étudiants sur le campus sera réduite au strict minimum cet automne afin de respecter les exigences fixées par la Direction de la santé publique.»

La direction espère toutefois que les restrictions puissent être graduellement levées. «Si tel était le cas, nous pourrons envisager un retour prudent des étudiantes et étudiants qui le peuvent sur le campus. La priorité sera donnée aux activités d’enseignement pour lesquelles l’apprentissage à distance est difficile, voire impossible. Par exemple, les activités de formation pratique en santé, les ateliers d’enseignement, les activités terrain et les laboratoires», ajoute-t-on.

Une cérémonie de collation des grades virtuelle sera par ailleurs organisée.

Plus de détails à venir...