Même si le Québec est critiqué ailleurs au Canada pour son déconfinement trop rapide, les Québécois sont beaucoup moins délinquants qu’ailleurs au pays face aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement.

• À lire aussi: Le retour sur les bancs d’école divise le Québec en deux

Environ 39 % de l’ensemble des Canadiens n'ont pas respecté au moins une des mesures, contre 33 % des répondants uniquement au Québec, révèle un sondage Léger réalisé pour le compte de La Presse Canadienne.

Le Manitoba et la Saskatchewan (47 %) sont les plus délinquants, suivis par la Colombie-Britannique (46 %). La proportion de délinquants face aux mesures sanitaires est plus élevée chez les hommes et les jeunes de 18 à 24 ans.

Le non-respect des mesures en vigueur est également en augmentation depuis le 30 mars, passant de 28 % à 39 % à travers le pays. Aux États-Unis, la situation est encore pire. Environ 55 % des répondants américains n'ont pas respecté au moins une des mesures.

Enfin, quelque 57 % des Canadiens considèrent que l’on doit maintenir le rythme actuel de déconfinement pour permettre le retour progressif des activités normales.

À peine 12 % de la population canadienne voudrait accélérer le rythme, contre 10 % seulement au Québec.

RESPECT DES MESURES EN VIGUEUR PAR LES CANADIENS

(Évolution)

% de répondants qui n’ont pas respecté au moins une des mesures sanitaires

30 mars: 28 %

6 avril: 28 %

13 avril: 26 %

20 avril: 27 %

27 avril: 33 %

4 mai: 35 %

11 mai: 39 %

RYTHME DE L’ASSOUPLISSEMENT DES MESURES DE PROTECTION

(GOUVERNEMENT PROVINCIAL)

Trouvez-vous que votre gouvernement provincial devrait accélérer, maintenir le rythme actuel ou ralentir le déconfinement pour permettre le retour progressif des activités normales ?

Accélérer le rythme: 12 %

Maintenir le rythme actuel: 57 %

Ralentir le rythme: 31 %

MÉTHODOLOGIE

Ce sondage a été effectué sur le web du 8 au 10 mai 2020 auprès de 1526 Canadiens et 1004 Américains âgé(e)s de 18 ans ou plus. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1526 répondants aurait une marge d’erreur de plus ou moins 2,51 % et ce, 19 fois sur 20, alors qu’un échantillon probabiliste de 1004 répondants aurait une marge d’erreur de plus ou moins 3,09 % et ce, 19 fois sur 20.