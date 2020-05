Montréal-Nord: la clinique de dépistage de la COVID-19 reste finalement ouverte

La clinique de dépistage sans rendez-vous située à Montréal-Nord qui devait être fermée lundi soir, a finalement repris ses activités mardi matin après beaucoup de contestations.

Montréal-Nord, l’un des arrondissements les plus touchés dans la métropole, se serait vu privé de ce centre situé juste à côté du CLSC, en plein cœur du quartier et permettant de faire le dépistage de la COVID-19.

«Ce qui me trouble, c’est que Montréal-Nord, c’est là où il y a le plus de cas. Or, à partir de ce soir, il n’y aura plus de centre de dépistage [sans rendez-vous] sur le territoire», déplorait Paule Robitaille, députée libérale de Bourassa-Sauvé, lundi soir.

Si la fermeture s’était produite, les citoyens qui auraient eu besoin de se faire tester auraient dû se rendre dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies, à l’hôpital du même nom, situé à bonne distance.

Pour s’y rendre, il faut compter une dizaine de minutes en voiture au minimum, et comme plusieurs citoyens n’ont pas de véhicule ils doivent se déplacer en transport en commun.

Une préoccupation que partage Steves Boussiki, directeur général de la Table de quartier de Montréal-Nord.

«La crainte d’enlever la clinique de dépistage, c’est que les gens ne puissent pas se déplacer puisqu’ils ont des enjeux de mobilité. Il y a aussi d’autres enjeux de pauvreté qui font en sorte que les gens ne veulent pas se déplacer», croit-il.

La clinique sans rendez-vous annexée au CLSC de Montréal-Nord devait initialement tenir ses opérations de façon temporaire.

La clinique de Montréal-Nord sera démantelée lors de l’arrivée de la clinique mobile prévue jeudi.

Lundi, l’arrondissement de Montréal-Nord comptait 1762 cas de COVID-19, soit près de 10 % de tous les cas à Montréal.