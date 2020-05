Nombreuses réactions de tristesse au décès de Renée Claude

Artistes et politiciens n’ont pas hésité à prendre d’assaut Twitter, mardi après-midi, afin de partager leur tristesse à la suite de l’annonce du décès de la chanteuse Renée Claude, emportée à 80 ans par la COVID-19.

Voici ce que plusieurs tenaient à dire:

«Grand repos si mérité à LA reine d’entre toutes...» - Ariane Moffatt

La chanteuse Renée Claude est décédée.



«Merci pour tout Renée Claude. Je vous souhaite la paix parmi les étoiles. Votre voix nous accompagnera longtemps encore.» - Vincent Vallières

«Renée Claude. La grandeur d’une dame et d’une artiste, symbole de tout ce qui rassure, la voix qui m’accompagne depuis la petite enfance... Elle nous quitte... Je suis atterré... Mes sincères pensées à ses proches.» - François Pérusse

«Chère Renée Claude tu en auras tellement enduré . S’il y a un paradis, que ses portes te soient grandes ouvertes . RIP.» - Danièle Lorain»

«J'ai toujours trouvé que cette chanson [“Tu trouveras la paix”] était belle à pleurer... Aujourd'hui nous avons une grande raison de pleurer: R.I.P. Renée Claude...» - Geneviève Borne

«Elle nous laissera que de beaux souvenirs, que de belles chansons et que de l'amour. Merci Renée Claude. Nous ne vous oublierons jamais et continuerons à nous souvenir et vous écouter.» - Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

Elle nous laissera que de beaux souvenirs, que de belles chansons et que de l'amour.

Merci Renée Claude.

«J’apprends avec tristesse le départ d’une grande montréalaise et d’une des + grandes interprètes de l’histoire du Québec. Renée Claude aura influencé tant de femmes en chanson. J’ai une pensée d’amour et de paix, qu’elle chantait si bien, pour sa famille et ses proches.» - Valérie Plante, mairesse de Montréal

«Renée Claude fut l’une des plus grandes chanteuses du Québec. Que dis-je, elle sera toujours l’une des plus grandes chanteuses du Québec. Grande dans le plus beau des sens. Avec de la grandeur. Du coeur. Mes condoléances à tout le Québec.» - Stéphane Laporte

«Nos saluons sa grande contribution à notre culture et gardons un souvenir impérissable du concert hommage offert par l’@OSMconcerts à la Maison symphonique» - La Place des Arts