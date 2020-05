PCU: Lebouthillier nie que des fonctionnaires ont reçu l'ordre de fermer les yeux sur des demandes frauduleuses

OTTAWA – La ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, nie que des fonctionnaires traitant les inscriptions à la prestation canadienne d’urgence (PCU) aient reçu l’instruction d’ignorer la nature potentiellement frauduleuse de certaines demandes.

«La réponse est non», a répondu Mme Lebouthillier, mardi, à une question du député conservateur Alain Rayes lui demandant si des employés fédéraux avaient reçu une telle directive par écrit.

«Notre gouvernement considère que c’est une période très difficile actuellement pour les Canadiens et on va faire tout ce qu’il faut pour les soutenir, pour les aider à payer le logement [et] l’épicerie», a-t-elle ajouté durant la séance virtuelle de la Chambre de communes.

Le «National Post» rapporte que les fonctionnaires gérant des demandes d’assurance-emploi et de PCU se sont fait demander de fermer les yeux sur des demandes paraissant abusives et de fournir l’argent malgré leurs soupçons.

Une note de service a été émise en ce sens le mois dernier par Emploi et Développement social Canada, a rapporté le quotidien. En tout, pas moins de 200 000 demandes pourraient être frauduleuses.

La PCU permet aux Canadiens qui ne peuvent pas travailler en raison de la crise de la COVID-19 de toucher 2000 $ par mois. Pas moins de 7,8 millions de personnes se sont inscrites à ce programme.