Plus de 817 000$ amassés pour SOS violence conjugale grâce au spectacle Une chance qu’on s’a

La diffusion du spectacle télévisuel Une chance qu’on s’a dimanche soir sur les ondes de TVA, de Télé-Québec et de QUB radio a permis d’amasser plus de 817 000$ pour l’organisme SOS violence conjugale, a rapporté sa directrice générale, Jocelyne Jolin.

Celle-ci a souligné d'entrée de jeu le travail des organisateurs et des artistes. «C’est impeccable, [leur] travail, et ça a été agréable de travailler avec ces gens-là. [Ils] étaient intéressés, et ça les touchait. Faire tout ça, c’était comme un ultramarathon [...]. C’est vraiment spectaculaire, ce qu’ils ont réussi à faire en moins de deux semaines!»

Depuis le confinement, les enjeux liés à la violence conjugale se complexifient. «Les gens ont [de la difficulté] à trouver un logement et ont plus de questionnements reliés aux enfants, aux maisons d’hébergement, etc.», a détaillé la directrice.

En mars, Mme Jolin a constaté une hausse de 20% des appels par rapport à l’an dernier. Elle ne peut toutefois associer directement ce bond à la crise de la COVID-19.

«Depuis trois ou quatre ans, on voyait une hausse. On en parle plus au niveau social. Ce qui est particulièrement surprenant, c’est qu’on maintient quand même une hausse malgré la COVID-19. Les gens continuent à nous appeler. On pourrait être porté à croire que ça aurait diminué», a-t-elle analysé.

Celle-ci a aussi relevé une hausse du nombre de personnes qui contacte l’organisme par courriel, et ce, sur une plage horaire plus variée. «Les gens écrivent lorsqu’ils trouvent un moment pour le faire, lorsque l’attention de la personne avec qui elle est est moins soutenue.»

La directrice invite à contacter l'organisme par courriel au sos@sosviolenceconjugale.ca ou par téléphone au 1 800 363-9010 (24/7). Les gens peuvent également continuer à faire des dons pour soutenir la mission de SOS violence conjugale.