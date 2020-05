Quoi regarder à la télévision mercredi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 13 mai.

Quelques-uns des acteurs fétiches d’André Forcier se retrouvent dans «Coteau rouge», l’un de ses plus récents films, sorti en 2011 : Roy Dupuis, Céline Bonnier, France Castel, Gaston Lepage, Mario Saint-Amand, etc. Le singulier univers du réalisateur iconoclaste se campe cette fois dans une banlieue ouvrière de la Rive-Sud de Montréal, où les Blanchard, une famille dysfonctionnelle, se préparent à accueillir un nouveau membre et à en laisser partir un autre important. Mercredi, 12 h 10, Cinépop.

Canadiens contre Flames

En 1986, le Canadien de Montréal venait à bout des Flames de Calgary lors de sa 23e conquête de la coupe Stanley, sous les ordres d’un Jean Perron qui faisait ses débuts dans la LNH, et TVA Sports présente l’intégralité de la rencontre. Une série marquée par plus de 500 minutes de pénalité en cinq matchs, incluant une mêlée générale, des buts controversés, la bousculade d’un arbitre par Patrick Roy et un record de Brian Skrudland, qui avait compté après neuf secondes en prolongation. Mercredi, 19 h, TVA Sports.

«Éboueurs»

Début de la deuxième saison de cette série documentaire qui nous fait découvrir les dessous rarement glorieux de la profession d’éboueur. Dans les nouveaux épisodes, on rencontre les nouveaux éboueurs Momo et Jocelyn à Côte-des-Neiges, Tim et Peter à Westmount et la famille de Beau bonhomme, qui règne à Brossard. Mercredi, 19 h 30, Canal D.

«Dans l’œil du dragon»

Ouverte il y a moins d’un an, la mignonne boutique la Licornerie, située au coin des rues Saint-Denis et Mont-Royal, bénéficiera d’une vitrine à «Dans l’œil du dragon» cette semaine, puisque son propriétaire ira y vanter les mérites de son petit établissement. De quoi intéresser les fillettes à l’entrepreneuriat! La coprésidente de Germain Hôtels, Christiane Germain, sera «dragonne» invitée, et on présentera aussi des opportunités d’affaires en tartinades, infusions et intervention psychosociale. Mercredi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Frankie Drake: détective privée»

Fraichement débarquée sur addikTV après un premier séjour à Prise 2, la première femme détective privée à Toronto, Frankie Drake (Lauren Lee Smith), enquête avec l’aide de son associée Trudy Clarke (Chantel Riley). Dans ce premier épisode, elle est la suspecte d’un vol de diamants. Mercredi, 20 h, addikTV.

«Blue Moon»

La troisième saison de thriller de Luc Dionne se poursuit. À la demande du chef de cabinet, Martin Wilson (Hugo Dubé), Thylan (Émile Proulx-Cloutier) rappelle le consul Jim Grant (Andreas Apergis). Il ne sait pas dans quoi il s’embarque. Justine (Karine Vanasse) doit intégrer Vicky (Catherine St-Laurent) dans son équipe. Mercredi, 21 h, TVA.

«L’informateur»

Télé-Québec diffuse le drame policier de Spike Lee sorti en 2006, et rassemblant une belle brochette d’acteurs, menée par Denzel Washington, Clive Owen et Jodie Foster. Un détective négocie la libération d’otages par des braqueurs de banque et voit sa mission compromise par une émissaire du président de l’institution. Mercredi, 21 h, Télé-Québec.