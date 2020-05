«Tes dents, j’en ferai un collier» - Conor McGregor

Le combattant Conor McGregor ne craint nullement le champion intérimaire des poids légers de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Justin Gaethje, qu’il souhaite carrément «envoyer à la boucherie» le plus tôt possible.

McGregor s’est manifesté sur son compte Twitter, lundi, deux jours après le gain par K.-O. technique au cinquième round de Gaethje aux dépens de Tony Ferguson, en finale du gala UFC 249. Visiblement, il a le couteau entre les dents.

«Justin, il n’y a pas de danger à affronter un gars qui serre des jambes contre lui, nous savons tous cela, a d’abord écrit "The Notorious" en évoquant le champion actuel de la catégorie, Khabib Nurmagomedov. Maintenant, tout ce que tu veux, c’est de tenter ta chance contre la véritable menace. Je vais te dépecer. Tes dents, j’en ferai un collier. (...) Tu es mort», a-t-il ajouté en termes parsemés de jurons.

Aussi, Gaethje et Nurmagomedov devraient possiblement en découdre dans un duel d’unification des titres plus tard cette année. Cependant, McGregor s’attend à se mesurer au premier des deux pugilistes dans un proche avenir, lui qui a battu Donald Cerrone par K.-O. à l’UFC 246 en janvier.

«Là, ce sera moi et Justin, a enchaîné l’Irlandais, avant de s’en prendre de nouveau à Nurmagomedov. Khabib, tu es une honte absolue. Comme d’habitude, tu agis comme un rat qui s’enfuit et se cache. Je l’ai dit et vu plusieurs fois. Tu es un embarras complet pour tous les vrais combattants.»

Le Russe devait croiser le fer avec Ferguson le 18 avril, mais les contraintes de voyage reliées au coronavirus l’ont forcé à déclarer forfait. Le 6 octobre 2018, il avait défait McGregor par soumission lors d’un choc qui s’était conclu dans le tumulte, une bagarre générale éclatant à l’extérieur de l’octogone.