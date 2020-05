Un décès de plus et une éclosion rapide à Québec

La région de Québec compte un décès de plus au CHSLD Paul-Triquet et un foyer d’éclosion qui s’aggrave au CHSLD Hôpital général de Québec.

Au CHSLD Paul-Triquet, le bilan grimpe à 14 décès et 72 personnes infectées, tandis qu’au CHSLD Hôpital général de Québec, la propagation continue d’être très rapide. Six usagés de plus sont infectés, pour un total de 11 cas, incluant deux employés.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a annoncé 17 nouveaux cas positifs sur le territoire de la Capitale-Nationale et un nouveau décès, ce qui porte le total à ce jour à 1137 personnes infectées ainsi qu’à 76 décès.

Dans les hôpitaux désignés de la région, on compte actuellement 36 hospitalisations.

Pour Chaudière-Appalaches, un seul nouveau cas positif porte à 433 le nombre total. Le bilan local de huit décès demeure inchangé.

Sur les 118 nouveaux décès au Québec, 113 de ces décès proviennent de la grande région de Montréal. Lundi, 82 des 85 décès provenaient aussi de la grande région de Montréal.

Au Jeffery Hale, deux employés de plus sont infectés pour un total de 200, incluant les usagers. Le bilan est de 40 morts à cet endroit.

Aux Jardins d’Évangéline, deux employés de plus sont infectés, pour un total de 121 personnes malades et huit décès.