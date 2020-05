Un défenseur ou un secondeur?

Les Expos de Montréal ont déjà repêché Tom Brady, un receveur. Les Kings de Los Angeles ont déjà repêché Tom Glavine, un ailier. Bo Jackson et Deion Sanders ont fasciné l’Amérique du Nord en connaissant de glorieuses carrières à la fois au football et au baseball.

Il y a des cas d’exception, mais les athlètes multidisciplinaires au niveau professionnel restent des bibittes rares. Au prochain repêchage de la LNH, il y a un jeune Américain originaire du Minnesota qui a ce profil.

Jake Ratzlaff

Secondeur et défenseur

Son nom : Jake Ratzlaff. Il est le 90e espoir en Amérique du Nord. Au hockey, Ratzlaff est un défenseur rapide et robuste de 6 pi 3 po et 205 lb.

Au football, il joue à la position de secondeur. Cette année, il portait les couleurs de son école secondaire, les Irish de Rosemount, dans les deux sports. Capitaine de l’équipe de hockey, mais aussi joueur clé de l’unité défensive des Irish au football.

Quand on lui parle de son athlète préféré, il sort le nom de celui qui fracassait son bâton sur ses genoux après un retrait sur trois prises à son époque avec les Royals de Kansas City dans la MLB.

« Si j’avais à choisir un seul athlète multidisciplinaire, je dirais Bo Jackson, a dit Ratzlaff lors d’une longue entrevue téléphonique au Journal. Il m’a toujours inspiré. J’aimais le fait qu’il pratiquait deux sports chez les pros. Je voulais suivre ses traces. J’ai aussi un grand amour pour le baseball. »

Ratzlaff aurait également joué au baseball cette saison à l’école secondaire, à la position de troisième but, s’il n’y avait pas eu un arrêt des activités en raison de la pandémie de la COVID-19.

Un penchant pour le hockey

Âgé de 17 ans, Ratzlaff aura à faire un choix bientôt.

« Jake a des qualités athlétiques rares, a affirmé Ricky Saintey, l’entraîneur en chef des Irish de Rosemount au hockey. Il ressent probablement plus de pression de la part du monde du hockey puisqu’il est à quelques mois seulement du repêchage. Dans la NFL, le repêchage aurait lieu dans quelques années seulement pour lui. Il choisira selon sa plus grande passion. »

À l’approche du repêchage de la LNH, un événement qui n’a toujours pas une date d’établie, l’athlète originaire du Minnesota se destine un peu plus vers une carrière au hockey.

Photo courtoisie

« Pour la majorité du temps, je penche plus vers le hockey, répond-il. J’ai le hockey en tête. C’est sur ce sport que je me concentre en ce moment. Mais il y a toujours une place pour le football dans mon cœur et mon esprit. »

« Je joue au hockey depuis beaucoup plus longtemps qu’au football, a-t-il continué. J’ai joué au hockey à plusieurs niveaux, mais pas au football. J’ai moins d’expérience au football même si je me débrouille très bien dans ce sport également. Je sens que je pousserai pour suivre la route du hockey. »

Ratzlaff est aussi conscient que ses talents au football pourraient faire peur à certaines équipes de la LNH. Et il n’aura pas le camp d’évaluation à Buffalo pour discuter en personne de ses plans d’avenir avec les divers dirigeants de la LNH.

« Je m’attends à le voir sortir à partir du 3e tour, a prédit Saintey. Je reçois plusieurs appels d’équipes de la LNH. Il y a un intérêt. C’est difficile de prédire son sort. Je sais qu’il y a des doutes sur son avenir sportif. Il y a des équipes qui n’oseront pas le repêcher en raison de l’incertitude. Ils ne voudraient pas perdre un choix. Mais l’équipe qui le repêchera dans la LNH ne sera pas déçue. »

Green Bay avant le Minnesota

Au hockey, Ratzlaff s’est engagé depuis l’été 2017 à jouer pour les Gophers de l’Université du Minnesota. Il se joindra à cette équipe pour la saison 2021-2022. Au football, il se fait courtiser par plusieurs gros programmes : Minnesota, Wisconsin, Iowa et Iowa State.

« Les Gophers m’ont offert une bourse tant pour le hockey que pour le football, a-t-il précisé. Les Gophers aimeraient que je joue aux deux sports. Il s’agirait d’une option. Mais je ne pense pas que ce soit réaliste avec la cadence des matchs et entraînements. »

À court terme, Ratzlaff poursuivra sa carrière au hockey avec les Gamblers de Green Bay dans la USHL. Après une saison de 16 points en 27 matchs avec les Irish et une participation au tournoi Ivan-Hlinka avec l’équipe américaine à l’été 2019, il ne voulait pas revenir pour une dernière année au niveau secondaire.

« C’est assez drôle puisque l’aréna des Gamblers est situé tout près du Lambeau Field. Même quand je choisis le hockey, le football reste proche de moi ! J’aurai la chance de voir des matchs des Packers. J’irai à des matchs avec mes futurs coéquipiers même si je ne suis pas un partisan de cette équipe. Comme je viens du Minnesota, je suis un immense fan des Vikings. »

Nicklas Lidstrom ou Ray Lewis

« Il n’y a rien de comparable à un plaqué au football. La sensation est encore plus grande qu’une mise en échec au hockey. J’aime toutefois la rapidité au hockey, tu dois tout faire à un rythme élevé. »

Jake Ratzlaff a le sourire dans la voix quand on lui demande de choisir entre un plaqué au football ou au hockey.

Dans sa jeunesse, il avait deux inspirations pour chacun de ses sports de prédilection.

« Au hockey, mon joueur préféré était Nicklas Lidstrom. J’ai son chandail dans ma chambre. J’ai toujours regardé son jeu, il était le parfait défenseur à mes yeux. Au football, j’aime beaucoup Ray Lewis. Il était une brute comme secondeur avec les Ravens. »

Lidstrom était un maître à la ligne bleue des Red Wings, mais il sortait très rarement les épaules pour frapper un rival.

Un arrière défensif

L’équipe qui misera sur Ratzlaff lors du prochain repêchage dans la LNH héritera de quel style de défenseur ?

« J’ai une mentalité défensive, j’aime protéger mon territoire, réplique le solide gaillard de 6 pi 3 po. Je suis aussi un bon passeur, je relance bien l’attaque et je patine bien. J’aime recevoir la mission de ralentir les meilleurs trios de l’équipe adverse. Je suis un défenseur complet. Je me positionne bien et je place bien mon bâton. Même si je n’ai pas peur de me lancer en attaque, je sais que j’ai un esprit plus défensif. »

Saintey, l’entraîneur au niveau secondaire, offre une description semblable.

« Jake est un très bon patineur. Il a de la puissance dans ses jambes. Il est un très bon défenseur à caractère défensif, mais il peut aussi contribuer offensivement. Il se positionne bien, c’est l’une de ses grandes forces. Mais son intelligence hockey reste sa plus grande force, c’est phénoménal. »

D’autres phénomènes rares

Dave Winfield

Photo AFP

Membre du Temple de la renommée du baseball comme voltigeur

Repêché par les Hawks d’Atlanta dans la NBA en 1973 et repêché par les Vikings du Minnesota.

Dan Marino

Quart légendaire des Dolphins de Miami

Repêché par les Royals de Kansas City en 1979 comme lanceur.

Troy Aikman

Quart légendaire des Cowboys de Dallas

Repêché par les Mets de New York en 1985 comme receveur.

John Elway

Photo AFP

Quart légendaire des Broncos de Denver

Repêché par les Yankees de New York en 1985 comme voltigeur.

Michael Jordan

Photo AFP

Gloire des Bulls de Chicago

Il a joué au niveau AA dans la filiale des White Sox de Chicago, les Barons de Birmingham, comme voltigeur.

Colin Kaepernick

Quart des 49ers de San Francisco

Repêché par les Cubs de Chicago en 2009 comme lanceur.

Russell Wilson

Quart des Seahawks de Seattle

Repêché par les Rockies du Colorado en 2010 comme arrêt-court.

Kyler Murray

Photo AFP

Quart des Cardinals de l’Arizona

Repêché par les Athletics d’Oakland en 2015 comme arrêt-court.