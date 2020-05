Un joueur connu des Voltigeurs empoche un prix

Instigateur du projet «Les Amis à Simy» et porte-parole de l'organisation Autisme Centre-du-Québec, le capitaine des Voltigeurs de Drummondville, Xavier Simoneau, a reçu le trophée du joueur humanitaire de l’année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), mardi.

Simoneau, qui soufflera 19 bougies mardi prochain, a permis à 200 enfants d’assister à des rencontres de l’équipe lors de la saison 2019-2020. L’objectif était de reconnaître leurs efforts au quotidien à l’école comme à la maison.

Si le projet a déjà été renouvelé pour la prochaine campagne, il devra possiblement être adapté à la nouvelle réalité de la pandémie de COVID-19. En effet, pour le moment, il appert que les événements sportifs, s’ils ont lieu, seront disputés à huis clos.

Mais Simoneau est déterminé à poursuivre ses actions humanitaires malgré tout.

«C’est l’inconnu pour tout le monde, a-t-il avoué lors d’une vidéoconférence. Je n’ai pas pensé à ça, mais c’est sûr qu’on va s’asseoir avec les Voltigeurs. C’est garanti qu’on va trouver un moyen. On va continuer dans la même direction.»

Le coronavirus a également un impact sur la carrière de Simoneau, puisque la fin de la campagne de la ligue canadienne de hockey (LCH) a été annulée. Il essaie maintenant de garder la forme du mieux qu’il peut.

«On continue de s’entraîner. J’ai pris une pause, mais on revient à la normale. On ne va pas au gymnase, mais on est tous dans le même bateau. Donc, on fait avec ce qu’on a. (...) Je crois que ça va me permettre d’être plus fort mentalement.»