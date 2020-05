CHAUMONT, Jocelyne



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons qu'est décédée, à Montréal, le 1er mai 2020, Jocelyne Chaumont.Celle qui aura vaincu nombreux pronostics, laisse dans le deuil sa mère Yolande Paquette, son frère Normand Chaumont, son neveux Sébastien Chaumont et sa nièce Annie Chaumont (petit-neveu et petite-nièce Damien et Mila), Serge Filiault ainsi que plusieurs proches de la famille et amis.Nous garderons le souvenir d'une combattante, d'une femme forte et de caractère qui avait déjoué la vie et qui entendait bien en profiter encore, si la vie le lui en avait donné la chance.Une cérémonie sera tenue ultérieurement.