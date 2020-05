ROCH (née BRUNET), Yolande



Le 8 mai, à l'âge de 85 ans est décédée Yolande Brunet, épouse de feu Camille Roch.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle, Michel (Monique), Denis (Johanne), Guy (Claire) et Alain (Luce), ses petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure.