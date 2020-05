LANCTÔT, André



À la Résidence Sainte-Rose de Laval, le 1er mai 2020 à l'âge de 93 ans, est décédé M. André Lanctôt, conjoint de feu Liliane Sauriol.Il laisse dans le deuil ses enfants, Ginette, Jacques (Eliette Tanguay), Michel (feu Micheline Pépin) et Francine (Denis Poliquin), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ainsi que sa soeur, Jeanne-D'arc Lanctôt et plusieurs neveux, nièces, parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une rencontre commémorative suivie d'une liturgie religieuse aura lieu ultérieurement. Vous pourrez consulter le site internet Urgel Bourgie.Merci de votre réconfort et votre soutien durant ces moments.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Sainte-Rose pour leur dévouement à l'égard de notre père.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messe ou par un don à l'organisme de votre choix.