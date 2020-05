Labrecque, Patrice

Entouré des siens, à la résidence Mgr-Coderre de Longueuil, le vendredi 8 mai 2020, est décédé à l'âge de 83 ans Monsieur Patrice Labrecque, époux de Madame Édith Fortin, demeurant à Longueuil et natif de Courcelles.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Ginette Lagacé) et Manon (Christian Imbeault); ses petites-filles: Andréa (Vincent Roy), Camille Labrecque et Cassandra Imbeault (Daniel Escaravage); et son arrière-petite-fille Evalie Roy.Il était le fils de feu Stanislas Labrecque et de feu Yvonne Blanchette et le gendre de feu Gérard Fortin et de feu Jeanne Létourneau. Il était le frère de Lucienne (feu Maurice Bergeron), feu Jean-Louis (Suzanne Gosselin), Gemma (feu André Goulet), Chantal (Gérald Dufort), Raymond (Marie-Rose Boulanger), Denis (France Plante), Joachim (Doris Jean), Denise, Clément (Sylvia Wheeler) et Jacinthe (feu Germain Roy). Il était le beau-frère de Carmelle (feu Patrice Hallée), Gisèle (Gaston Jodoin), Lucille (Léo Garant), Jean-Claude (Micheline Richard), feu Joseph (Louise Hetherington), Romain (Doris Matteau), François (Denise Grondin) et Solange (Jean Petit). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.Nous tenons à remercier chaleureusement l'équipe de soins du 3e (3A et 3B) ainsi que Cassandra Archambault Allard de la résidence Mgr-Coderre pour les bons soins prodigués et leur humanisme dans les circonstances de la pandémie.En raison des circonstances exceptionnelles de la COVID-19, la cérémonie de vie est reportée à une date ultérieure. Nous vous informerons au moment opportun.Vous pouvez envoyer vos condoléances via l'adresse du site internet: https://www.cfgrandmontreal.com/avis-de-deces/patrice-labrecque-182663/