BEAUDIN, Georges



À Montréal, le 29 avril 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Georges Beaudin, époux de feu Mme Gisèle Trudeau.Il laisse dans le deuil ses filles Micheline, Nicole et Carole (Gary), ses petits-enfants Martin (Nathalie), Yannick, Dominic, Stéphanie et Simon (Amanda), ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petit-enfants, ses soeurs, ses frères, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Au lieu de fleurs, un don à la fondation (prostate) serait apprécié en la mémoire de Georges Beaudin.En raison de la pandémie, le service sera reporté à une date ultérieure.